Comic-Con Málaga 2025 confirma a Aaron Paul, coprotagonista de 'Breaking Bad', como invitado estrella

La convección más importante dentro del mundo del entretenimiento y del cómic aterriza por primera vez fuera de Estados Unidos y España ha sido elegida como sede de este macroevento cultural, que se celebrará desde el 25 al 29 de septiembre en la ciudad de Málaga. La capital de la Costa del Sol será el epicentro mundial del fenómeno friki, con grandes actores invitados para esta feria de la cultura popular del cómic, cines y series, destacando como invitado popular al coprotagonista de 'Breaking Bad' y 'Westworld', el triple ganador del Emmy, Aaron Paul.

Nacido en Idaho en 1979, Aaron Paul es uno de los actores más reconocidos de la televisión contemporánea gracias a su capacidad para interpretar personajes intensos y cargados de matices. Su gran salto a la fama llegó con la serie 'Breaking Bad', donde dio vida a Jesse Pinkman, un joven atrapado en el mundo de las drogas cuya relación con Walter White se convirtió en el eje emocional de la historia. Su interpretación le valió tres premios Emmy y lo consolidó como uno de los rostros más carismáticos de la pequeña pantalla. Más allá de 'Breaking Bad', Paul ha explorado una filmografía diversa. Participó en películas como 'Need for Speed', 'Exodus: Dioses y reyes' y 'El Camino', secuela directa de la aclamada serie. También ha sido parte del reparto de la serie 'Westworld', donde volvió a demostrar su versatilidad en la ciencia ficción. Con una carrera en constante evolución, Aaron Paul combina papeles en cine y televisión con su interés por la producción, confirmándose como una figura imprescindible de la cultura pop actual.

Un cartel digno de un macroevento cultural como este

La Comic-Con Málaga 2025 se perfila como uno de los grandes eventos de cultura pop en Europa. Del 25 al 28 de septiembre, la ciudad se convertirá en epicentro mundial de fans de cine, series, cómics y videojuegos. Y si ya había expectación por su llegada, el cartel de invitados estelares promete superar cualquier pronóstico. El evento contará con el invitado de honor: nada menos que Arnold Schwarzenegger, la leyenda viva del cine de acción gracias a clásicos como 'Terminator', 'Depredador' o 'Desafío total'. La representación femenina llega con fuerza. Dafne Keen, la joven actriz que saltó a la fama en 'Logan' y que ahora brilla en 'Deadpool y Lobezno' o 'The Acolyte', se suma a la lista junto a Gwendoline Christie, recordada por su papel como Brienne de Tarth en Juego de Tronos y presente también en franquicias como 'Star Wars', 'Sandman' y 'Miércoles'.

Arnold Schwarzenegger asistirá a la Comic-Con Málaga Tobias Steinmaurer Europa Press

El toque nostálgico lo pondrá Brian Austin Green, eterno David Silver en 'Beverly Hills 90210', mientras que el universo 'Star Wars' tendrá a una representante muy especial: Ashley Eckstein, la actriz de voz que dio vida a Ahsoka Tano en 'The Clone Wars' y 'Rebels', y que además es referente en el activismo dentro de la cultura fan. Pero la lista no termina ahí. La Comic-Con Málaga también recibirá a Luke Evans, Norman Reedus, Melissa McCarthy, Pedro Alonso, Taz Skylar, Josef Fares, Nobuo Uematsu y Rie Tozuka, reforzando así su carácter internacional y diverso. Con más de 300 horas de contenido, la participación de gigantes como Disney, Funko, Bandai o Nintendo, y una extensión de 22.000 metros cuadrados con actividades, la Comic-Con Málaga 2025 se confirma como una cita histórica que ningún fan de la cultura pop debería perderse.