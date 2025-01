Sonia y Selena “no se soportan”: las peleas que frenan su carrera a Eurovisión

La nueva edición de Benidorm Fest está a la vuelta de la esquina, pues este martes 28 de enero da comienzo la carrera hacia Eurovisión 2025. Son 16 aspirantes los que luchan por ser el próximo representante de España en tan importante certamen musical, que acapara las miradas del planeta entero. Una oportunidad de éxito único que quieren aprovechar al máximo todos los concursantes, lo que les hace rivalizar con sus contrincantes, además de estrechar lazos por compartir una experiencia única. Sin embargo, parece que en esta edición también hay lugar para la tensión y la amenaza de fractura de una de las formaciones musicales. Es la que ofrecen Sonia y Selena, el mítico grupo que tanto ha puesto a bailar a una generación en las discotecas con sus canciones, que regresa con ganas de conquistar Europa.

Pero para cumplir su meta primero deben atraer al público y hacer que su propuesta salga vencedora, pero antes también solucionar sus diferencias. Y es que sus rencillas parecen tan intensas que incluso se han comenzado a percatar terceras personas. Esto es lo que se ha planteado en la tarde de este lunes desde el plató de ‘Ni que fuéramos Shhh’, donde se ha puesto de relieve la tensión existente entre las cantantes que, en un principio, tratan de mostrarse al público como íntimas amigas que quieren comerse los escenarios una vez más.

Al parecer, no hay tan buen rollito como el que se quiere vender entre Sonia y Selena, quien fuesen icónicas en la década de los 2000. “Hay un clima de fuego absoluto entre ellas. Se había viralizado un vídeo en el que peleaban por un micro y yo esta mañana, cuando les he entrevistado, me he dado cuenta de que la tensión entre ellas es absoluta”, desvelan en el programa de María Patiño un corresponsal enviado a Benidorm ante la inminencia del estreno del Festival que elegirá al representante español en Eurovisión. Pero si esta intuición no fuese suficiente para convencer a la audiencia, se ha planteado como prueba extra el hecho de que no se ponen de acuerdo ni tan siquiera en el hecho de si seguirán juntas en el mundo de la música o si esta es la última aventura y separarán al final sus caminos. “Selena parecía muy abierta a que sí lo hubiera, pero Sonia ha dicho que ya veremos”.

Cuenta atrás a Benidorm Fest... con Sonia y Selena: "En 2001 habríamos ganado Eurovisión" Blanca Millez Agencia EFE

Sandra Bruma, que se mueve por los mismos círculos que Sonia y Selena y tiene información privilegiada al respecto, ha confirmado la versión planteada por el reportero. Ahora desde plató, después de su propio reportaje, la vedette reconoce que “tengo amigos en común con Sonia y se han juntado para lo de Eurovisión, pero no se soportan. Es puro marketing todo”, sentencia la reportera de ‘Ni que fuéramos Shhh’, que respalda la versión de que entre Sonia y Selena no hay una buena amistas, que las tensiones están crispando sus nervios y que si no hay suerte en Benidorm Fest, lo más probable es que no vuelvan a unir sus talentos sobre el escenario. Habrá que esperar a que las protagonistas se pronuncien, así como el público que determinará su destino en la carrera al Festival de Eurovisión.