'First Dates' visibiliza la realidad trans en España: “Hay más de 200.000 personas y muchas sufren en silencio"

'First Dates'ha revelado un dato sorprendente sobre la realidad trans en España: se estima que más de 200.000 personas son transexuales en nuestro país. El espacio cita que se emite en Cuatro quiso poner el foco en la visibilidad y los desafíos que enfrenta este colectivo, recordando que muchas de estas personas “pasan un calvario” en su proceso de aceptación y reconocimiento social. La conversación, que surgió de forma espontánea durante una cita, generó un emotivo debate sobre la identidad, el respeto y la importancia de la empatía en la sociedad actual.

La importancia de visibilizar la realidad trans en televisión: empatía, respeto y datos que invitan a reflexionar

El restaurante del amor de 'First Dates' volvió a dejar un momento para la reflexión social. Durante una de las citas emitidas esta semana en Cuatro, el programa abordó la realidad de las personas transexuales en España, revelando que se calcula que existen más de 200.000 personas trans en el país. “Algunos pasan un calvario”, afirmó Richard Pena (voz en off del programa), abriendo un necesario debate sobre la visibilidad y la empatía hacia el colectivo. "Si conoces a alguien así, ayúdale, acéptale y dale todo el cariño del mundo", afirmó el barcelonés antes de dar una serie de datos sobre la transexualidad en España.

Concentración a las puertas del Congreso al registrarse la proposición de ley integral de transexualidad el pasado año Alberto R. Roldán La Razón

La transexualidad en España en datos

Según los datos ofrecidos en 'First Dates', dos terceras partes de las personas que se operan son hombres y el resto mujeres. Son 1.306 personas modificaron su sexo en el Registro Civil en 2022 y en España, un 12% de la población se considera perteneciente a la comunidad LGTBI. Un 6% se consideran homosexuales y solo un 5%, bisexuales.