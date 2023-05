Flo coge el relevo de Dani Martínez en «Got Talent»

Sin duda, Florentino Fernández y Dani Martínez han consolidado uno de las parejas cómicas más exitosas de la televisión, desde que coincidieran en «Tonterías las justas», lo que supuso el primer gran escaparate para Dani. Desde entonces, encadenaron diversos formatos como «Otra Movida», en los que ellos seguían siendo los grandes protagonistas.

Pero también les ha ido bien por separado. Dani conduce ahora el exitoso programa «Martínez y Hermanos» en Movistar, espacio al que ya invitó a su inseparable Flo. Por si fuera poco, el imitador también iniciaba hace años su carrera como actor en la serie Aída. Por su parte, Flo además de protagonizar un espectáculo teatral junto a José Mota y Santiago Segura, ha participado en programas como «El Desafío» o «Masterchef».

Pero precisamente, el gran momento de Dani con «Martínez y Hermanos, coincidía con su rol de jurado en Got Talent España, donde ha establecido una gran relación con Risto. Sin embargo, hace unos meses, Dani tomaba la decisión de no seguir compaginando ambas facetas y abandonar Got Talent. Esto provocaba que en la última edición de Got Talent All Stars, Mediaset y la productora reaccionaran contando con un famoso distinto cada semana como jurado invitado. Pero para la nueva edición de Got Talent han decidido apostar precisamente por Flo. Así, ambos cómicos no coincidirán esta vez, sino que se cruzarán ocupando uno el puesto del otro.