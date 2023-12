García-Page responde tajante en 'Salvados' sobre qué hubiese votado el día de la investidura de Pedro Sánchez

Emiliano García-Page protagonizó el 'Salvados' que anoché emitió 'laSexta'. El presidente de Castilla-La Mancha comenzó dando un paseo por las calles de Toledo junto al presentador del espacio, Gonzo.

Simbólico. Ante la Puerta del Perdón de la catedral de Toledo, el periodista gallego le preguntó si le debía pedir perdón a Pedro Sánchez por las críticas que le ha hecho. "No", respondió rotundo el político. "Ni el a mí", añadió. Un turista catalán, independentista para más señas, interrumpió "casualmente" a los dos paseantes con un interrogante en el bolsillo: "¿No favorecería la convivencia la amnistía?". "Para el PSOE hacer que quepa la amnistía es un peaje. La amnistía se hace porque la quiere Puigdemont".

Le pidió Page que se pusiera en su piel: "Todos los españoles sentimos Cataluña. Yo también me siento catalán. El derecho a decidir es de todos los españoles". Otro forastero, malacitano, se dirigió al dirigente toledano para felicitarlo por su postura: "La gente valora la coherencia política aunque no coincida contigo".

¿Qué sintió Emiliano cuando todos los diputados (121) del Partidos Socialista votaron que sí? ¿Alivio? "Yo no tenía ninguna duda. Conozco bien al grupo parlamentario. Un diputado cuando discrepa de una opinión puede hacerlo, pero cuando se decide por mayoría cuál es la posición del partido, democráticamente hay que cumplirla".

"Traté de convencer a mi hermano para que aguantara un poco más en PSOE"

¿Teme el presidente de Castilla-La Mancha haberse quedado un poco sólo en su partido?: "Puede parecer, pero no". "No me planteo mis actuaciones en política como si fuera un teatro. Lo que pasa es que vivimos en una política de trincheras", comentó respecto a que si siente que ha defraudado a personas con ideologías de toda laya.

Respecto a la salida del partido de su hermano gemelo Javier, Page reveló que: "A mi hermano lo han llamado de todas las televisiones de España para que hablara. Yo traté de convencerlo de que aguantara un poco más".

A continuación, García-Page se enfrentó a los comentarios y las preguntas de un grupo de ciudadanos. El primero que tuvo la oportunidad de dirigirse al presidente fue Paco, un miembro del PSOE de Vélez-Málaga, sanchista stricto sensu.

El político toledano aseguró que en las primarias votó a favor del pacto con Sumar pero en contra del pacto con Junts y con Esquerra. ¿Hubiera preferido ir a nuevas elecciones? "No lo temía. Mi tesis es que había que mantener una posición negociadora mucho más dura con los independentistas".

"Tanta concesión a los independentistas alimenta a la derecha"

"Claro que a mí me preocupa Vox. Pero Vox es una reacción a las concesiones del pasado a independentistas y nacionalistas. Lo único que causa tanta concesión es alimentar a la derecha", replicó Page preguntado por el partido de Santiago Abascal.

"Hace dos meses le planteé al presidente del Gobierno tener una reunión con él, pero se ve que está muy ocupado", confesó a renglón seguido el dirigente castellano-manchego sobre su relación con el líder de su partido. "No me gusta nada que se cambie de opinión así como así, y de un día para otro. Es más honesto decir que necesitamos los votos", abundó éste sobre los embustes de Pedro Sánchez.

"La amnistía es consecuencia de un chantaje", dejó dicho por ahí Page. "Veo dos momentos en esta legistatura: uno es cuando Puigdemont fuera y otro cuando ya esté en España". ¿Daría Emiliano la batalla para ser el próximo secretario general del PSOE si cae Sánchez? "De ninguna manera", zanjó.

Mejor con Feijóo que con Sánchez

"En la última reunión del comité electoral de mi partido se cortaba el aire a cuchillo", desveló García-Page sin solución de continuidad.

Los siguientes ciudadanos en interprelar al presidente de C-LM, fueron Ángel, un señor de 81 años simpatizante del PP, e Ignacio, un joven estudiante. Planteó, ante ellos, el toledano la posibilidad de que se hubieran abstenido 7 diputados del PP para que gobernara Sánchez sin los independentistas. Aunque "el transfugismo es negativo lo haga quien lo haga".

¿Qué hubiera hecho Emiliano si fuese diputado nacional y tuviese que votar en la pasada investidura?"Probablemente me pondría malo ese día y no iría al Congreso", se sinceró este. ¿Es verdad que Feijóo lo llamó para que le llamara en su investidura? "Me llamó como llamó a todos los presidentes de comunidades. Pero no me pidió nada en absoluto".

De manera implícita, aseguró tener mejor relación con Feijóo que con Sánchez, "aunque no son equiparables, son cosas distintas. Con Pedro me entiendo en temas de políticas sociales, pero no en lo que a cuestiones territoriales se refiere. Tengo una relación cordial, institucional con Feijóo". Valoró su relación con el secretario general del PSOE con "un 4" y con el líder popular, con "un 5".

"La Amnistía no cabe en la Constitución como decía ayer el Gobierno de España"

Cristina, catalana independentista y farmecéutica jubilada, tomó el relevo para inquirir a Emiliano García-Page. Una señora que rechaza la bandera española porque piensa que "es la del PP y la de Vox" y que considera al señor Page "un nacionalista español". "Soy español pero no nacionalista. Como socialdemócrata me pondría más de parte de un parado de larga duración en Sabadell que con un terrateniente de Bolaños", se defendió el dirigente castellano-manchego.

"Soy muy escéptico con la reconciliación con la amnistía: porque los beneficiarios dicen que volverán a las andadas, porque es votada por ellos mismos y porque el Gobierno de España hace dos días decía que no cabía en las Constitución", expresó el capitoste socialista. "Puigdemont provocó la aplicación del 155 y todo lo que vino después", abundó.

Si se celebra un referendo de autodeterminación como se contempla en el pacto PSOE-Junts, ¿qué haría él? "Eso no se ha firmado. Se habla de negociar un referendum a nivel nacional. De todas formas. todo referendum que se haga sin respetar la Constitución yo lo recurriré al Tribunal Constitucional", aseveró el líder del PSOE.

"Pactar con Junts es pactar con la derecha más a la derecha de Cataluña"

Les llegó el turno a dos jóvenes manchegos de izquierda radical, José y Minerva, que le pusieron sobre la mesa problemas sociales en su Comunidad. "Me dedicó el 99% de mi tiempo a problemas de la región; pero una parte de los intereses de mi tierra se deciden en Europa y en Madrid. Las concesiones a Cataluña afecta a que aquí tengamos un tren o no lo tengamos; por supuesto", respondió Page a la afirmación del par de ciudadrealeños sobre que la Amnistía no afecta a Castilla-La Mancha.

Ya que sus interlocutores presumían constantemente de su pureza izquierdista, Page con acierto les recordó que "Pactar con Junts es pactar con la derecha más derecha que tiene Cataluña". ¿Son muy parecidas las políticas fiscales del gobierno de CLM a las del PP? "No tienen nada que ver". Les intentó hacer comprender el mensaje de que favorecer a una Comunidad Autónoma rica frente a las más desfavorecidas no es progresista.

Despachó Emiliano a sus dos paisanos ultraizquierdistas, que lo acusaban constantemente de ser de derechas de la siguiente manera: "¿Tú no ves necesario intentar convencer? Yo quiero ser presidente de todos; hay que tener una mentalidad infinitamente más permeable. Estamos un un país enormemente fragmentado en el que parece que cada cuál habla a su parroquia".