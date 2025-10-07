Gonzalo Pinillos, candidato de España para Eurovisión Junior 2025: "A través de la lectura, se puede llegar muy lejos"

El próximo 13 de diciembre, en el Palacio Olímpico de Tiflis (Georgia),Gonzalo Pinillos representará a España en el Festival de Eurovisión Junior 2025, en busca de mejorar la sexta posición de Chloe DelaRosa del año pasado y sumar un nuevo entorchado para nuestra delegación en el festival de la canción infantil más célebre del viejo continente. La canción elegida ha sido 'Érase una vez (Once Upon a Time)', un musical pop con un mensaje muy importante sobre la lectura que cautivo al joven madrileño de 14 años.

Un mensaje muy importante sobre los sueños

Gonzalo Pinillos atendió ayer a los medios tras presentar la canción con la que representará a nuestro país en Georgia y explicó ante los micrófonos de la página web especializada en el certamen, Eurovision Spain, que se siente "muy emocionado y con muchas ganas de representar a todos los niños y niñas de España con esta canción que significa tanto". El madrileño de tan solo 14 años explicó que entre las cuatro propuestas, se decantó por esta una vez que le puso su voz en el estudio de grabación y que a pesar de buscar una balada, Gonzalo se siente representado con el mensaje que trasmite 'Érase una vez (Once Upon a Time)', fomentando la lectura como herramienta útil a la hora de conquistar tus objetivos, estimulando la imaginación.

Así es la letra de 'Érase una vez' (Once Upon a Time)'

Hoy apago Internet

Hoy prefiero soñar

Abro un libro y empiezo a imaginar

Que me ladra Milú

Que hablo con Peter Pan

Y que Alicia me espera…

En la isla del tesoro

Nos juntamos para contarnos

Una historia más

Una historia más

Once upon a time

I can see the colors of my dreams

I can feel a million lives on me

A million lives on me

Y cantar por cielo, tierra y mar

Más allá, yo quiero imaginar

When I read I feel

That everything is possible

Everything is possible!

“C’est ta différence, qui te rend spécial”

Veo a Isadora Moon contándole a Greg

Dice Asterix “¿Qué hacéis?”

Es la hora de cenar

Obelix y Naruto se van a enfadar



Espérame en Liliput

En Narnia, en Oz

En Neverland



I can see the colors of my…



I can see the colors of my dreams

I can feel a million lives on me

A million lives on me



Y cantar por cielo, tierra y mar

Más allá, yo quiero imaginar

When I read I feel

That everything is possible



Everything is possible

Everything is possible



When you re-e-e-ead

When you re-e-e-ead

When you re-e-e-ead

When you… (Oooh, oh)

Y cantar por cielo, tierra y mar

Más allá, yo quiero imaginar

When I read I feel

That everything is possible

Everything is possible!