Gonzalo Pinillos, candidato de España para Eurovisión Junior 2025: "A través de la lectura, se puede llegar muy lejos"
'Érase una vez (Once Upon a Time)' es la canción que representará a nuestro país en el certamen infantil de la canción más importante del viejo continente
El próximo 13 de diciembre, en el Palacio Olímpico de Tiflis (Georgia),Gonzalo Pinillos representará a España en el Festival de Eurovisión Junior 2025, en busca de mejorar la sexta posición de Chloe DelaRosa del año pasado y sumar un nuevo entorchado para nuestra delegación en el festival de la canción infantil más célebre del viejo continente. La canción elegida ha sido 'Érase una vez (Once Upon a Time)', un musical pop con un mensaje muy importante sobre la lectura que cautivo al joven madrileño de 14 años.
Un mensaje muy importante sobre los sueños
Gonzalo Pinillos atendió ayer a los medios tras presentar la canción con la que representará a nuestro país en Georgia y explicó ante los micrófonos de la página web especializada en el certamen, Eurovision Spain, que se siente "muy emocionado y con muchas ganas de representar a todos los niños y niñas de España con esta canción que significa tanto". El madrileño de tan solo 14 años explicó que entre las cuatro propuestas, se decantó por esta una vez que le puso su voz en el estudio de grabación y que a pesar de buscar una balada, Gonzalo se siente representado con el mensaje que trasmite 'Érase una vez (Once Upon a Time)', fomentando la lectura como herramienta útil a la hora de conquistar tus objetivos, estimulando la imaginación.
Así es la letra de 'Érase una vez' (Once Upon a Time)'
Hoy apago Internet
Hoy prefiero soñar
Abro un libro y empiezo a imaginar
Que me ladra Milú
Que hablo con Peter Pan
Y que Alicia me espera…
En la isla del tesoro
Nos juntamos para contarnos
Una historia más
Una historia más
Once upon a time
I can see the colors of my dreams
I can feel a million lives on me
A million lives on me
Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is possible!
“C’est ta différence, qui te rend spécial”
Veo a Isadora Moon contándole a Greg
Dice Asterix “¿Qué hacéis?”
Es la hora de cenar
Obelix y Naruto se van a enfadar
Espérame en Liliput
En Narnia, en Oz
En Neverland
I can see the colors of my…
I can see the colors of my dreams
I can feel a million lives on me
A million lives on me
Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is possible
Everything is possible
When you re-e-e-ead
When you re-e-e-ead
When you re-e-e-ead
When you… (Oooh, oh)
Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is possible!
