Gonzalo Pinillos busca un final feliz en Eurovisión Jr 2025 y desvela el título de su canción

Mientras el Festival de Eurovisión de 2026 ve peligrar su celebración tras los anuncios de Países Bajos, Eslovenia, España, Islandia e Irlanda de retirarse del certamen si compite Israel, su "hermano menor", Eurovisión Jr, ya ha comenzado su cuenta atrás para su puesta en marcha el próximo 13 de diciembre en Tiflis (Georgia).

España está representada por el joven Gonzalo Pinillos, que presentará su canción el 6 de octubre, pero que no ha esperado hasta la fecha señalada y este jueves ha anticipado su título a través de un comunicado de RTVE.

El tema lleva por nombre 'Érase una vez... (Once upon a time)', evocando los grandes relatos de la infancia y que, desde el primer instante, invita a soñar con lo que sería la segunda victoria de España en el concurso musical.

En una entrevista, el abanderado español destacó su deseo de llevar una balada con "un mensaje y sentimiento bonito", que sea un reflejo de su faceta más interpretativa y pueda incluir una parte tocada al piano. "Me gusta interpretar las canciones, es algo que me ha dado el teatro musical, contar además de cantar", aseguró.

Además de desvelar el título de la canción, la cadena pública, a través de su jefe de delegación, César Vallejo, ha adelantado que van a "aprovechar todas las cualidades de Gonzalo" construyendo una "canción ad hoc con él".

Gonzalo, que impresionó y emocionó durante el casting presencial con una propuesta diferencial, contará con la ayuda de autores con los que ha contactado el ente público y, según advierte Vallejo, "quizá haya sorpresas en la composición".