"Me gustaba más el caviar que meterme de cura": Pipi Estrada explica el motivo por el que no decidió ser sacerdote

El periodista Pipi Estrada, conocido tanto por su labor en el ámbito deportivo como por su faceta en programas de entretenimiento, ha protagonizado una sincera y llamativa entrevista en el canal de YouTube de Senén Morán. Durante la conversación, el excolaborador de 'Sálvame' ha repasado su trayectoria profesional y ha revelado un detalle poco conocido sobre su vida: en su adolescencia estuvo a punto de ingresar en el seminario para convertirse en sacerdote.

Pipi Estrada ha explicado que durante su adolescencia estudiaba en un colegio de los Jesuitas, un entorno en el que los valores religiosos estaban muy presentes. Según relata, la idea de convertirse en sacerdote surgió cuando tenía 14 años. "Hubo un momento en el que me apetecía ir al seminario. Me acuerdo de que el prefecto del colegio, el padre Calzada, me decía que llevábamos el mismo apellido y que se tenía que sentir orgulloso de un Calzada", ha contado el colaborador de 'El Chiringuito' de Mega. Esta influencia y el ambiente escolar le llevaron a considerar seriamente el camino del sacerdocio. "Me animaban y yo tenía esa mentalidad", ha añadido.

Sin embargo, la vocación religiosa de Pipi Estrada se desvaneció cuando descubrió el sexo. El periodista gallego ha sido muy explícito en su relato, comparando su experiencia con la de probar por primera vez un manjar exquisito. "De repente, probé el caviar. Y dije que no, que me gustaba más el caviar que meterme de cura y ya no poder probarlo", ha confesado con humor. Según explica, en cuanto experimentó las relaciones sexuales, entendió que la vida religiosa no era para él. "Entre ser cura y el caviar, me quedé con el caviar. A partir de ahí, comenzaron mis aventuras. Me ponen la sotana y a los tres meses tengo que dejarla porque me han pillado en el confesionario haciendo picardías", ha bromeado el comunicador, arrancando carcajadas en la entrevista de Senén Morán.

Finalmente, Pipi Estrada decidió dedicarse al periodismo, donde ha desarrollado una extensa trayectoria, tanto en el ámbito deportivo como en la prensa del corazón. A lo largo de su carrera ha trabajado en medios como la Cadena COPE y ha sido un rostro habitual en programas de entretenimiento y tertulias televisivas. Además, en la misma entrevista, también ha hablado de su reciente ruptura con Andreína, su pareja durante cuatro años. Aunque ha asegurado que vivió una relación intensa y llena de amor, las diferencias en sus aspiraciones personales los llevaron a separarse. "Mi ilusión era morir al lado de esta mujer, pero por circunstancias de la vida, no íbamos en la misma dirección", ha declarado. Ahora, tras superar el duelo sentimental, dice sentirse "liberado emocional y económicamente".