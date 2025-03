Kiko Matamoros se postula para el nuevo 'Sálvame' de RTVE

En LA RAZÓN os hemos ido informando de las últimas noticias acerca del nuevo 'Sálvame' que va a llegar a RTVE. Está previsto que sus primeras emisiones lleguen en el próximo mes de abril de 2025 y el nombre elegido para este programa es 'La familia de la tele'. Además, hasta el momento también se ha desvelado que Aitor Albizua será el presentador y contará como estrellas principales a Belén Esteban y María Patiño.

De la misma manera, esta mañana os hemos comentado que según El Independiente, el presupuesto destinado a esta producción asciende a 5,3 millones de euros por 65 episodios, lo que sitúa el coste de cada entrega en 81.500 euros. Un montante que lo acerca al presupuesto de La Revuelta, el programa de David Broncano en RTVE, cuyo coste ronda los 87.000 euros por emisión.

Kiko Matamoros y su presencia en el programa

Hasta el momento, no se han confirmado de manera oficial todos los integrantes que estarán presentes como colaboradores de 'La familia de la tele'. De hecho, alguno de los más destacados en 'Ni que fuéramos shhh', como puede ser Kiko Matamoros, todavía se desconoce si formará parte o no de este nuevo 'Sálvame' de RTVE.

Sus primeras declaraciones al respecto las ha realizado en una entrevista para El País. "Si voy a TVE, bien. Y si no voy, también. He estado en programas deportivos hablando de fútbol, he participado en tertulias y debates políticos y en mesas de actualidad... Tengo un bagaje formativo y cultural para hablar de lo que me dé la gana, con respeto y permiso del personal. Soy un chico bien mandado, un segundo línea bastante brillante", explica el madrileño.

Un 'Sálvame' en RTVE

Además, Matamoros también ha querido reflexionar sobre las personas que no entienden que funcionen y son positivos este tipo de programas: "Lo entienden de forma intermitente, según el calendario electoral. Es muy fácil argumentar que un programa como 'Sálvame' no te guste. Pero lo que es muy difícil de argumentar es que la gente que está en su casa no tenga derecho a ver un programa de ese corte".

Por último, sobre esta cuestión, puntualizó: "Creo que en Televisión Española, después de una travesía por el desierto bastante larga, han entendido que el entretenimiento es un servicio público. Además, creo que el mando de la tele es uno de los pocos instrumentos democráticos que nos quedan. Si a alguien no le gusta un programa, puede cambiar de canal".