Iker Jiménez responde a Javier Milei después de descubrir que el Presidente de Argentina ve 'Horizonte': "Da vértigo"

La condena al Fiscal General del Estado, ÁlvaroGarcía Ortiz, por revelar datos reservados ha provocado un eco inesperado fuera de España, llegando incluso a Argentina, donde la noticia encontró un altavoz singular: 'Horizonte', el programa de Iker Jiménez. La difusión comenzó cuando Martín Varsavsky, colaborador del espacio televisivo, compartió en X un fragmento de su reflexión sobre el fallo judicial. Ese mensaje llamó la atención del presidente argentino Javier Milei, que no solo lo reposteó desde su perfil oficial, sino que también decidió entrar en la conversación comentando directamente el vídeo emitido por el programa. Su reacción fue tajante, cargada de su habitual crítica al socialismo, al que calificó como un fenómeno "empobrecedor y violento" que, según él, tiende siempre a actuar de manera sucia cuando dispone de poder. Esta intervención cruzada entre política internacional y televisión española añadió todavía más visibilidad al caso, que ya había generado debate mediático por su carácter inédito. La sorpresa llegó también al equipo de 'Horizonte': Iker Jiménez, consciente del alcance global que había adquirido la discusión, expresó en X su impresión al descubrir que el presidente argentino seguía de cerca el contenido del programa y dejaba constancia pública de ello, admitiendo que ha sentido "vértigo" al conocer esto. Para el presentador, el episodio planteó una pregunta inquietante y a la vez fascinante: "Si Milei estaba pendiente del debate, ¿qué otras figuras relevantes podrían estar observando sin que nadie lo sospeche?", escribió el periodista en su cuenta personal de X.