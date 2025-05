Intentan timar a Ana Rosa Quintana en directo: "El estafador con peor suerte del mundo"

Hay que tener mucho cuidado hoy en día con las estafas telefónicas y asegurarse bien antes de cometer un error que perjudique a tu bolsillo. Una de las posibles víctimas a este tipo de estafas ha podido ser Ana Rosa Quintana, que en pleno directo durante el magacín matinal que lidera en Telecinco, ha recibido un mensaje sospechoso y con la ayuda de sus colaboradores ha podido identificar que se trataba de una estafa.

La magia del directo televisivo

Durante la emisión en directo del programa de Ana Rosa Quintana, el espacio se vio interrumpido por una inesperada situación personal que afectaba a la propia presentadora. Mientras comentaban casos de actualidad junto a colaboradores como Manu Marlasca, Ana Rosa sorprendió a todos al anunciar: “En este preciso momento me quieren hacer una estafa”. El comentario desconcertó brevemente al plató, mientras la periodista compartía con el público el mensaje que acababa de recibir en su móvil. El texto, que pretendía hacerse pasar por uno de sus hijos, decía: “Hola, mamá. Mi teléfono se ha roto. Este es mi nuevo número. Envíame un mensaje por WhatsApp en cuanto puedas”. Ana Rosa no tardó en señalar que se trataba claramente de un intento de fraude. Marlasca fue el primero en reaccionar con humor: “Tus hijos están bien, no te preocupes”, a lo que Ana Rosa respondió con tranquilidad, asegurando que conocía perfectamente cómo se expresan sus hijos: “Ellos no me dicen que se ha roto el teléfono, ellos directamente me piden un bizum. Sé que están perfectamente”.

La escena continuó con un tono distendido pero didáctico, mientras la presentadora insistía en el motivo por el que compartía el incidente: advertir al público. “Lo cuento porque hay muchas personas que ahora mismo pueden estar recibiendo mensajes similares”, señaló, recordando lo importante que es estar alerta ante este tipo de fraudes. Dani Montero, presente en la mesa de análisis, bromeó sobre la coincidencia del momento, ya que justo estaban comentando una estafa cuando ocurrió todo: “El estafador con peor suerte del mundo, mandártelo a ti en directo…”. Ana Rosa concluyó su intervención con una reflexión clara: cualquiera puede ser objetivo de una estafa y es fundamental estar informados para no caer en ellas. Su experiencia sirvió como ejemplo de cómo estos intentos de fraude son cada vez más comunes y sofisticados, afectando incluso a rostros conocidos. El programa prosiguió con normalidad, pero dejó una advertencia importante para la audiencia: desconfiar siempre de mensajes sospechosos, incluso cuando aparentan venir de alguien cercano