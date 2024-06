'Invictus', el nuevo programa de Patricia Conde en TVE

TVEha comenzado a promocionar su próxima apuesta de entretenimiento para las noches de verano con el programa 'Invictus', un concurso que será presentado por Patricia Conde y que contará con la participación de una amplia gama de famosos.

La decisión de lanzar 'Invictus' viene tras la observación de que La 1 de TVE estaba cediendo terreno en sus noches a la emisión de películas, lo que ha llevado a la cadena a buscar nuevas opciones para su programación nocturna. El programa, según las promociones emitidas, promete ser un emocionante concurso que combina deporte, juegos y diversión, con la participación de reconocidos rostros del mundo del entretenimiento y el deporte.

Entre los famosos que se dejarán ver en 'Invictus', se encuentran nombres como Canco Rodríguez, David Fernández, Adrián Lastra, Lolita, Feliciano López, Eli Pinedo, Pinto, Bibiana Fernández, Gonzalo Miró, Elena Furiase, Javier Coronas, Mónica Cruz, Julio José Iglesias, Boris Izaguirre, Kiko Rivera, Silvia Alonso o Yolanda Ramos.

El programa, una adaptación del famoso formato británico 'A League of Their Own', contará con exdeportistas reconocidos como capitanes de los equipos formados por los famosos. A través de pruebas físicas y de preguntas, los participantes mostrarán ante las cámaras su lado más desconocido. 'Invictus' es producido por Boxfish, una compañía responsable de otros éxitos televisivos como 'Bake Off: famosos al horno', y promete ser una opción refrescante y divertida para las noches de TVE durante el verano.