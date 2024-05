Alba Carrillo y Anne Igartiburu se enfrentan en TVE por Feliciano López

Durante la emisión del último programa de 'D Corazón' en La 1, Alba Carrillo interrumpió a su compañera Anne Igartiburu en medio de una conversación sobre comentarios críticos hacia su exmarido, el tenista Feliciano López. La situación reveló tensiones entre la presentadora y la colaboradora debido a las opiniones expresadas por Carrillo sobre el tenista, quien es amigo cercano de Igartiburu.

La modelo ha sido franca en sus opiniones sobre López en múltiples ocasiones, incluso llegando a cuestionar recientemente su capacidad para gestionar responsabilidades como ser director del Mutua Open de Madrid: "Hay personas que no se merecen que tengas buenas palabras para hablar de ella. Es inexpresivo total. Nunca he entendido cómo una persona que no sabe gestionar su nevera puede gestionar esas cosas a gran escala. Le mandabas a comprar pavo y no distinguía entre lomo y salchichón". Estos comentarios no pasaron desapercibidos por Igartiburu, quien expresó su sorpresa y desaprobación durante la emisión del programa.

La situación alcanzó un punto álgido cuando Igartiburu confrontó a Carrillo en vivo, cuestionando la necesidad de sus comentarios sobre el deportista: "Alba, por favor, ¿qué necesidad tienes tú de decir estas cosas?". Carrillo, lejos de retractarse, defendió sus palabras: "Lo siento porque sé que le tienes mucho cariño. De verdad, te juro que me duele porque sé que es tu amigo y te tengo un grandísimo cariño".

La modelo también reveló experiencias personales dolorosas relacionadas con su relación con el tenista, incluso llegó a mencionar haber sufrido una depresión tras su ruptura: "¿Sabes qué pasa? Que cuando yo tuve una depresión por su culpa, mi madre me daba de comer con pajita y mi hijo tuvo que ir al psicólogo por todo lo que me pasó, no estabais ninguno. Así que voy a seguir riéndome todo lo que pueda".

A pesar del enfrentamiento, Igartiburu mantuvo la compostura y trató de calmar la situación reconociendo el dolor de Carrillo, pero sugiriendo que sus comentarios podrían no afectar a López de la manera deseada: "Bueno, si a ti te sirve de terapia, creo que a él le entra por una oreja y le sale por otra". Ambas, presentadora y colaboradora, concluyeron la conversación sin perder la sonrisa, pero quedó claro que las tensiones entre ellas persisten debido a las opiniones expresadas por Carrillo sobre su exmarido.