Lolita confirma la mejoría de salud de Àngel Llàcer: "Está fuera de peligro"

Àngel Llàcer, reconocido jurado de 'Tu cara me suena', ha estado en el centro de la preocupación tanto del público como de sus colegas debido a sus recientes problemas de salud. Llàcer ha enfrentado complicaciones serias tras contraer una bacteria en un viaje a Vietnam, lo que requirió varias intervenciones médicas y dos hospitalizaciones.

Afortunadamente, el artista catalán se encuentra mejor y ya ha sido dado de alta hospitalaria. Así lo confirmó su compañera y amiga Lolita, quien, en declaraciones a los medios durante un evento, expresó su alivio: "Gracias a Dios está fuera de peligro, ya está fuera del hospital". Sin embargo, Lolita dejó en duda la vuelta de Llàcer al programa deAntena 3, indicando que "deberá guardar reposo por un tiempo indeterminado". En su lugar, Santiago Segura asumirá temporalmente el rol de jurado.

"No sé si podrá volver otra vez a 'Tu cara me suena', porque le han mandado reposo", explicó Lolita, quien aprovechó para enviar un cariñoso mensaje a su amigo: "Desde aquí, sabes que te quiero y te mando un beso". A pesar de su ausencia física, Llàcer sigue en contacto con sus compañeros a través de un chat grupal del programa. Lolita no pudo contener la emoción al hablar sobre la posible ausencia prolongada de Llàcer: "Sin mi Àngel no es lo mismo. Me emociono incluso, porque sé que los programas que quedan, le voy a echar muchísimo de menos. Él lo sabe". La complicidad y la larga trayectoria compartida con Llàcer, Chenoa, y Latre han creado un fuerte vínculo entre los jueces, quienes se consideran una familia dentro y fuera del set.

Por otro lado, Lolita evitó comentar sobre el reciente fichaje de Carlos Latre por Telecinco, donde competirá con figuras como Pablo Motos y David Broncano. "Ahí sí que no puedo opinar nada. Eso son cosas de cada uno", dijo la artista, añadiendo: "Lo único que le deseo a Carlos es que le vaya tan bien como le ha ido hasta ahora".