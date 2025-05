Koldo, se derrumba tras su expulsión en 'Supervivientes 2025': "Estoy muy agradecido..."

Durante los últimos días, os hemos contado en LA RAZÓN que nuevamente había uno de los participantes de 'Supervivientes 2025' que quería abandonar Honduras. De hecho, el propio Koldo, tras ser evacuado, pidió a la dirección del reality de Telecinco regresar a España. Algo que finalmente no se lo permitieron.

En este contexto, llegaba una nueva gala de uno de los programas más exigentes a nivel físico de la televisión. Su presentador desde el plató, Jorge Javier Vázquez, avisó a los espectadores de que iba a ser una noche cargada de emociones. Eso sí, ni él, ni Laura Madrueño en Cayos Cochinos creo que pensaban que iba a ser tan intensa.

Manuel González, primer salvado

Durante esta novena gala, los aficionados podían decidir quién eran las personas que se salvaban y, por tanto, quién quedaba eliminado definitivamente del concurso. En esta ocasión, los participantes implicados en esta disputa eran Makoke, Manuel González y el mencionado Koldo Royo. "Expulsión complicadísima la que vamos a vivir hoy", explicó el presentador.

Posteriormente, se anunció que Manuel González era el primer concursante salvado por la audiencia y la eliminación quedaba entre dos: Makoke y Koldo. Ahí fue cuando Jorge Javier Vázquez recordó a la audiencia lo que había vivido el vasco. Antes de conectar con La Palapa, les incidió: "Luego veremos si le habéis hecho caso o no".

Koldo, expulsado definitivo de la edición

Una vez que ya estaban ambos concursantes colocados para conocer el veredicto, el presentador no tardó en anunciar que la audiencia había decidido hacer caso a Koldo Royo y salvó a Makoke. Entonces, las emociones encontradas brotaron entre los concursantes de 'Supervivientes 2025'. Especialmente, tras el emotivo discurso del protagonista de la noche.

"Estoy muy agradecido a la gente que me ha apoyado ahora que estaba mal. Salir por la puerta de enfrente dejando a gente que está mejor de salud que yo y puede darlo todo. Esperaba estar 15 días y salir el día del trabajador, dos meses, es la leche. Si he podido motivar a gente de mi edad o con un problema, en que hay que seguir para adelante", comenzó diciendo Koldo.

Además, el exparticipante vasco, añadió: "Me he encontrado gente que no me podría encontrar nunca en el camino y ahora me llevo un recuerdo y vamos a poder tener amistad, ¡vamos a tener grandes cenas! Hemos discutido un poco porque como cabezotas, pero es un juego. A todo el equipo, al equipo médico... gracias a todos".

Igualmente, el programa de Telecinco quiso dar una sorpresa a Koldo y le preparó un vídeo con las diferentes intervenciones de sus compañeros del reality en las que hablan maravillas de él. Como es normal, no pudo contener las lágrimas. Y antes de su despedida definitiva, quiso dedicar un mensaje final: "Siempre que estaba nominado decía que en las pruebas particulares no me importa, pero en las de equipo todo. Dejarles en calma, me deja muy feliz. Gracias al equipo médico que está detrás. Casi doscientas personas que no se os ve. Bueno a ti sí que brillas para todos (en referencia a Laura Madrueño)".

Nuevos nominados

Tras esta noticia, el programa continuó desarrollándose y se eligieron los nuevos grupos de ambas playas. Una vez que se llevaron a cabo las pruebas, y se eligió a cada uno de los líderes, se recuperó el clásico sistema de reparto de puntos para que los concursantes eligiesen a la persona que querían nominar de sus grupo con un único punto.

Después de que cada participante diese su voto, y con el recuento necesario, la nueva lista de nominados de 'Supervivientes 2025' queda de la siguiente manera: Álex Adrover, Makoke, Manuel González y Joshua Velázquez. Por tanto, dos de ellos vuelven a estar en el alambre una semana más y veremos en próximas galas quién es el siguiente que regresa a España.