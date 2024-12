Josema Yuste responde a Millán Salcedo y agrava la crisis de "Martes y Trece"

Esteso y Pajares, Mota y Juan Antonio Muñoz, Florentino y Segura, todos ellos son grandes dúos cómicos de nuestro país, pero ninguno causó tanta expectación durante la década 80 y 90 de nuestro país como "Martes y Trece", personificados en los humoristas Millán Salcedo y Josema Yuste. Unas reciente declaraciones del primero han provocado el recelo de Yuste, que no ha dudado en contestar a su antiguo compañero de faena en teatros y televisión de nuestro país.

Totalmente en desacuerdo

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Millán Salcedo, quien se encuentra promocionando su nuevo espectáculo, lanzó duras declaraciones contra su excompañero de "Martes y Trece", Josema Yuste, afirmando que nunca tuvieron una conexión real fuera del ámbito profesional. Según Salcedo, la disolución del famoso dúo humorístico no fue un acuerdo mutuo, sino resultado de su propia decisión por agotamiento. “Josema quería seguir exprimiendo el limón”, comentó, dejando claro que fue él quien puso fin a la relación artística. Estas palabras han sorprendido no solo por su dureza, sino también por la mención a Florentino Fernández, de quien afirmó que "no tiene talento". La relación entre ambos humoristas siempre estuvo marcada por sus diferencias personales, aunque Salcedo asegura que mantuvieron una buena amistad durante años. Sin embargo, no ocultó su descontento con comentarios previos de Yuste, como cuando este afirmó que nunca habían sido amigos. Para Salcedo, su decisión de romper con el grupo fue un acto de autenticidad personal, rechazando incluso la ayuda psiquiátrica que su compañero le sugirió para reconsiderar la ruptura.

Por su parte, Josema Yuste respondió a estas declaraciones en el programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3, mostrando desconcierto y rechazando gran parte de las afirmaciones de Salcedo. “No sé por qué dice esas cosas, no lo entiendo”, afirmó, refiriéndose tanto a los comentarios sobre su relación personal como al ataque hacia Florentino Fernández, con quien asegura no haber formado nunca un dúo. Yuste defendió que, pese a las diferencias, tuvieron una relación profesional excelente, calificando a Salcedo como la persona que más lo ha hecho reír. Además, dejó claro que no pretende avivar la polémica: “Él puede decir lo que quiera, yo no voy a entrar en absolutamente nada”. A pesar de las tensiones actuales, Yuste se reafirma en su decisión de haberse separado profesionalmente en su momento para explorar nuevos caminos como actor. Este enfrentamiento público marca un nuevo episodio en la historia de una de las parejas humorísticas más icónicas de España, cuyo último encuentro televisivo ocurrió en 2021, cuando parecían haber dejado atrás cualquier rencilla.