Josep Pedrerol: de su pasión oculta y su misteriosa intimidad, a su sueldazo millonario

Josep Pedrerol es el encargado de abrir la semana en ‘El Hormiguero’, sentándose a charlar con Pablo Motos sobre fútbol, su éxito en televisión y cómo se ha trasladado esto a las redes sociales. Una buena excusa para conocerle un poco más allá de lo profesional, más relajado y sin seguir su propia escaleta en directo. Y es que son pocas las ocasiones en las que se deja ver sin tener las riendas y sin que su gran pasión sea el leitmotiv de que las cámaras enciendan el pilotito rojo. Desde siempre ha querido enfocar su vida al deporte, comenzando primero como jugador de rugby en el equipo de Montjuïc, para después hacerlo de manera más cómoda informando sobre la actualidad deportiva desde una redacción, un estudio de radio o un plató de televisión. Algo para lo que también se formó, cursando Ciencias de la Información en Barcelona.

Josep Pedrerol junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' Gtres

En el periodismo comenzó a dar sus primeros toques a nivel profesional en Radio Barcelona, con tan solo 19 años y aún inmerso en la carrera. Destacó rápidamente y se convirtió en una joven promesa que, al tiempo, pasó de triunfar en las ondas a hacerse un destacado hueco en el mundo de la televisión. Es más, ninguno puede presumir de tener un Premio Guinness por haber presentado el programa de televisión más largo de la historia. Ni cubriéndose grandes catástrofes o acontecimientos históricos se ha conseguido lo que él y su equipo hicieron en ‘Punto Pelota’ al cubrir un partido del Barcelona contra el Real Madrid durante 23 horas en directo. Eso es dedicación, cuanto menos.

Josep Pedrerol se siente un afortunado al poder hacer lo que le gusta, que es informar sobre el deporte, especialmente el fútbol. Así no le importa la exposición mediática o ser reconocido por el público cuando sale a la calle a realizar acciones cotidianas. Eso sí, ha querido levantar un muro insalvable sobre su profesión y su privacidad, tratando que pocos sean los detalles que trascienden sobre su vida más íntima. Es por eso que se muestra reticente a conceder entrevistas, por miedo a bajar la guardia, romper su máxima y despertar el interés exagerado sobre sus movimientos fuera de ‘El Chiringuito’: “Me piden bastantes entrevistas y me da bastante pereza, siempre buscando el titular. Los periodistas estamos para contar lo que hacen los demás, no para ser protagonistas. No me gusta nada la fama ni la popularidad. Todavía me da vergüenza que me pidan fotos, creo que la televisión nos confunde”, le reconocí a Ibai Llanos hace unos años en Twitch, alejándose de los medios convencionales y acercándose a un público masivo de jóvenes.

Josep Pedrerol en una imagen de archivo Gtres

También levantó su estricta normativa al mostrar una faceta que hasta ahora había quedado fuera de cámara. Fue hace tres años cuando participó en ‘Mask Singer’, siendo una de las estrellas que cantaba bajo una máscara. ¡También sabe cantar y no lo hace nada mal! Lo tiene todo y es que, por supuesto, con tan buena fortuna en lo profesional, en lo personal se le presupone que tampoco le vaya mal. Eso sí, lo mantiene todo a modo de secreto y el estado de su corazón pocos lo saben: “Mi vida personal empieza el viernes a las seis de la tarde hasta el domingo por la tarde. Son 48 horas”, puntualizaba Josep Pedrerol. Lo que suceda durante esos dos días es privado, mientras el resto lo dedica de lleno a trabajar. Eso, al final, se traduce también en cuentas saneadas pues se estima que su sueldo anual asciende a los 4 millones de euros.