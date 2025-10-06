Juanjo Bona vuelve a ‘Operación Triunfo’ como primer artista invitado de la edición

‘Operación Triunfo 2025’ contará por fin con su primer artista invitado. Tras tres galas centradas exclusivamente en las actuaciones de los concursantes, el programa producido por Gestmusic y emitido en Prime Video anuncia el regreso de Juanjo Bona al escenario que lo vio nacer como artista. El cantante aragonés, participante de ‘OT 2023’, actuará este lunes 6 de octubre en la gala 3, que se emitirá en directo a partir de las 22:00 horas.

El regreso de Bona supone un reencuentro especial con la que fue su casa durante tres meses. En esta ocasión, lo hará fuera de concurso para interpretar sus propias canciones, consolidando así su trayectoria fuera del formato. Su presencia rompe con la dinámica de las tres primeras emisiones, en las que no se había invitado a ningún otro intérprete, algo habitual en ediciones anteriores.

Curiosamente, la noche será doblemente mediática para el joven artista, ya que “competirá” consigo mismo en televisión. Bona también forma parte del elenco de ‘MasterChef Celebrity 10’, que se emite los lunes en La 1 de RTVE, coincidiendo en horario con la gala de ‘OT 2025’.

Antes de su actuación, el cantante visitó este lunes la Academia de ‘Operación Triunfo’, acompañado de Noemí Galera, para sorprender a los actuales ‘triunfitos’. Allí compartió con ellos su experiencia y algunos consejos sobre cómo afrontar la vida tras salir del concurso. "Voy a llorar, es muy fuerte estar aquí", reconoció emocionado al volver a pisar las aulas del programa.

Durante su charla, Bona recordó que su paso por el talent "le cambió la vida" y animó a los concursantes a aprovechar cada momento. "No tenía ni idea de la industria, ni componía ni pensaba que iba a ser capaz de hacer una canción. Pero luego todo sale. Mi mayor consejo es que intentéis enteraros de todo el proceso", les dijo.