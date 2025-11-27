Millie Bobby Brown habla sobre su relación actual con David Harbour tras las acusaciones de acoso

El 27 de noviembre era el día marcado en rojo por los fans de 'Stranger Things' para volver al mundo del revés y disfrutar de la primera tanda de episodios de la quinta y última temporada de la ficción creada por los hermanos Duffer. Sin embargo, los días previos y su promoción han estado marcados por la supuesta denuncia de una de sus estrellas, Millie Bobby Brown, de 21 años, a uno de sus compañeros de reparto, David Harbour, su padre en la ficción.

A principios de noviembre, varios medios recogieron que la actriz obligó a la productora a abrir una investigación interna tras denunciar acoso e intimidación por parte de Harbour durante los últimos meses de rodaje, pero la intérprete no se ha pronunciado al respecto y, antes del estreno, se ha sincerado sobre su amistad fuera de la serie.

En declaraciones concedidas al medio estadounidense 'Deadline', la joven que da vida al personaje de Once ha disipado todos los rumores alegando que ambos tienen "una relación fantástica" y asegurando estar muy emocionada por que el pública vea "el cariño y el trabajo duro que hemos invertido en el cierre de nuestra relación".

"Trabajamos muy de cerca en las escenas y en la preparación de las mismas. Creo que esas escenas van a ser muy impactantes. Me encanta. Me dan ganas de dar lo mejor de mí cada vez que me veo en la lista de convocados trabajando con él, porque sé que lo está recuperando con creces", ha admitido.

Tras 10 años trabajando junto al resto del reparto, ha recalcado que se siente "segura con todos", pero que con Harbour se ha establecido un "vínculo más estrecho" al interpretar a padre e hija: "Naturalmente, tenemos un vínculo más estrecho que los demás porque hemos tenido escenas muy intensas juntos, sobre todo en la segunda temporada".

Caída de cinco minutos en Netflix

Tal era la expectación por el estreno del primer bloque de la última temporada de 'Stranger Things' que los servicios de Netflix se han bloqueado cinco minutos después de que los cuatro episodios estuvieran disponibles en la plataforma.

El fallo se ha producido este jueves 27 de noviembre, provocando una gran cantidad de quejas y lamentos a través de redes sociales por parte de usuarios de distintos países. Según ha explicado la compañía en un comunicado recogido por Reuters, el problema ha afectado de forma breve a dispositivos de televisión y se ha resuelto por completo en apenas cinco minutos.