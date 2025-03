Kiko Matamoros llama 'cara dura' a Santi Acosta: "La gente no es tonta"

Kiko Matamoros no se ha mordido la lengua en las últimas emisiones de 'Ni que fuéramos shh', que prepara su mudanza el próximo mes a RTVE, y ha arremetido contra Santi Acosta, quien ahora lidera las noches de los viernes en Telecinco y que se ha querido desvincular muchas veces de su predecesor 'Sálvame Deluxe', programa en el que participaba el contertulio que volvió a mostrar su enfado ante Acosta.

Muy claro contra Santi Acosta

Kiko Matamoros respondió desde el plató de 'Ni que fuéramos Shhh' a las declaraciones de Santi Acosta sobre su irónica forma de referirse al programa 'De Viernes'. Aunque el presentador de Telecinco afirmó tomarse bien las bromas y dejó abierta la posibilidad de invitarlo al espacio, Matamoros interpretó sus palabras como una pulla. "Agradezco las preguntas y las respuestas, pero esto está editado. Él dice que yo puedo ir al plató de 'Me cago en mi madre' a hablar de mi madre. Y yo, con todos los respetos, nunca he ido a ningún lado a cagarme en mi madre. Siempre he hablado de ella con muchísimo respeto y cariño", aseguró el tertuliano, visiblemente molesto.

Además, criticó lo que considera una contradicción en el discurso de Acosta: "Que tenga la cara dura de decir que allí no hay nadie vetado cuando no te pueden ni nombrar... De verdad, sed un poquito más serios porque la gente no es tonta". Al preguntarle si aceptaría una invitación a 'De Viernes', respondió con ironía: "Si me pagan como pagan normalmente ahí, iría encantado. Además, Santi promociona los productos de Telecinco como nadie". Por último, cuando le preguntaron si aceptaría por el mismo caché que Terelu Campos en 'Supervivientes', bromeó: "¿Por 50.000? No me jodas. Si le han pagado 80.000 a Sofía Suescun por pelearse con su madre… ¿Por 100.000? No lo sé, habría que hablarlo", exponía Kiko Matamoros cuya crítica monetaria va más allá a 'De Viernes', también es una pulla a Mediaset y más por las últimas declaraciones del despedido David Cantero.