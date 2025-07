Las lágrimas de Pepa Romero con la sorpresa de sus compañeros: "Me estoy deshidratando"

El programa de este lunes de la edición de verano de 'Y ahora Sonsoles' no ha sido otro más. Su presentadora, Pepa Romero, que sustituye a Sonsoles Ónega por vacaciones desde el pasado 24 de julio, ha celebrado su cumpleaños y sus compañeros le han preparado una sorpresa al final del programa.

La periodista gallega estaba a punto de despedirse hasta el día siguiente cuando Pilar Vidal le ha interrumpido para ver juntas unos vídeos de la conductora de pequeña jugando a presentar un programa. Tras esto, la colaboradora ha pedido que pusieran la música del mítico programa '¡Sorpresa, sorpresa!' y, en ese momento, ha aparecido en pantalla Mari Pepa, la madre de la presentadora.

Pepa Romero no ha podido evitar emocionarse y su madre ha contado dos anécdotas sobre lo difícil que ha sido para ella llegar a la televisión y lo importante que es el no rendirse ante los 'no' que se reciben en la vida.

"Desde esas fotografías siempre ha estado convencida de que su mundo era ese, el mundo de la televisión, el mundo del reporterismo, el mundo del periodismo. Ahí la veis", ha comenzado.

Mari Pepa ha seguido contando que por la vida de su hija pasaron dos personas, una de ellas "un antiguo director, de los primeros de todo" que le dijo "Chiquilla, vete de aquí porque yo creo que no tienes nada que hacer en televisión, la televisión no es tu mundo".

Pero también hubo personas que creyeron en ella y "José María Íñigo le dijo un día: tu eres la televisión", ha desvelado.

"Yo no sé si Pepa es o no es la televisión, lo que sí sé es que ha sido su trabajo constante desde los 22 años, y en este momento su sueño", ha concluido la madre de Pepa Romero.

Pero las sorpresas aún no habían finalizado y el equipo de 'Y ahora Sonsoles' sabía donde podía tocarle la fibra sensible a su presentadora, que admitía que se estaba "deshidratando", antes de ver las imágenes de unas navidades en casa de su abuela, que falleció hace poco.