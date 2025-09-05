La dirección y Jorge Javier Vázquez retocan una primera gala de 'Supervivientes All Stars' con muchos problemas

Mientras que España remaba en busca de doblegar a Grecia en el Eurobasket y Lamine Yamal se divertía en Bulgaria en el prime partido de clasificación para el Mundial 2026, 'Supervivientes All Stars' vivía uno de los inicios más complicados de la historia de los realities, debido a un boicot de los ciudadanos de Honduras que provocó retoques en el devenir de la gala inicial de una de las grandes apuestas en cuanto a audiencia de Mediaset. Jorge Javier Vázquez demostró ser uno de los grandes comunicadores de este país en cuanto a concursos se refiere, solventando los problemas gracias a su amplio bagaje y tras una serie de modificaciones, se pudo realizar las primeras pruebas de líder y el concurso dio a conocer los primeros concursantes nominados de esta segunda edición estelar de 'Supervivientes': Fani, Kike, Noel y Gloria Camila.

Un inicio complicado que se solventó con mucho esfuerzo de todos

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' arrancó en Telecinco con una gala de estreno marcada por el desconcierto. Lo que prometía ser un comienzo cargado de acción y espectacularidad se transformó en una noche de improvisaciones. Jorge Javier Vázquez abrió la velada con un discurso solemne y un nuevo look que llamó la atención, pero pronto tuvo que dar paso a un anuncio inesperado: los juegos previstos en la playa quedaban suspendidos por un conflicto entre las autoridades locales y una comunidad autóctona. La noticia cayó como jarro de agua fría, ya que el mítico salto del helicóptero y las primeras pruebas físicas, elementos icónicos del reality, tuvieron que desaparecer de la escaleta. Laura Madrueño, conectando desde los Cayos, confirmó que la producción no sabía qué podría ocurrir a lo largo de la emisión. Aun así, se abrieron paso las presentaciones, la llegada a la Palapa y un ambiente tenso en el que los concursantes empezaron a medir fuerzas con las primeras palabras cruzadas.

Lejos de apagarse, la tensión fue creciendo gracias a los reencuentros. Gloria Camila e Iván González protagonizaron el primer choque de la temporada. Entre acusaciones de supuestos encuentros íntimos y declaraciones contradictorias, ambos acabaron prometiendo un “borrón y cuenta nueva” con evidente desconfianza. No fueron los únicos: Adara, Elena Rodríguez y Fani revivieron sus viejas disputas, arrastradas desde un podcast y otros conflictos pasados. La discusión subió de tono hasta el punto de que madre e hija recordaron a gritos que no había que fiarse de “¡Estefaníaaa!”. Sin embargo, no todo fue confrontación: Alejandro Albalá, presentado como el único soltero, confesó su interés por Miri, generando los primeros rumores de romance de la edición. Entre reproches, insinuaciones y risas nerviosas, quedó claro que el reality no necesitaría grandes pruebas físicas para atrapar al público desde la primera gala.

El momento competitivo no se hizo esperar, aunque también tuvo que reinventarse. Sin playa disponible, el equipo improvisó una prueba de resistencia dentro de la Palapa: los concursantes debían abrazarse a un poste sin caer, una dinámica sencilla pero reveladora. Rubén Torres, Noel Bayarri y Alejandro Albalá destacaron en las distintas rondas, pero fue este último quien se coronó como primer líder de la edición al aguantar más de once minutos. Su victoria le otorgó inmunidad y la potestad de añadir un nominado más a la lista. El novedoso sistema de nominaciones, con fotografías que los concursantes debían quemar frente a todos, añadió dramatismo al proceso. Finalmente, Fani, Noel y Kike quedaron señalados por el grupo, y Albalá decidió sumar a Gloria Camila, confirmando que las estrategias y los ajustes de cuentas iban a marcar el ritmo. Entre giros inesperados, discusiones y la chispa de un posible romance, la primera gala dejó claro que la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' empieza con todo menos calma.