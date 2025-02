Nutrimán desvela en 'Y ahora Sonsoles' cuánta agua es recomendable tomar al día

El agua es la bebida más saludable y esencial para la vida, pero a su alrededor han surgido múltiples mitos sobre su consumo. ¿Realmente es necesario beber dos litros al día? ¿Es perjudicial tomarla con las comidas? Estas y otras dudas fueron abordadas por el nutricionista Luis Alberto Zamora, conocido como Nutrimán, en su participación de este miércoles en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3.

Uno de los mitos más extendidos es que todos debemos consumir al menos dos litros de agua al día. Sin embargo, Nutrimán ha aclarado que la cantidad adecuada varía según cada persona, su nivel de actividad física y la época del año. "Lo ideal es estar en torno al litro y medio, aunque habrá días en los que se necesite más y otros en los que no lleguemos a esa cifra. Lo importante es no obsesionarse", ha explicado a Sonsoles Ónega. Para determinar si estamos bien hidratados, Nutrimán ha sugerido prestar atención a señales como el color de la orina. "Si es clarita y no sentimos una sed intensa, significa que estamos en equilibrio", ha afirmado. Además, ha destacado que en verano solemos beber más agua de manera natural, mientras que en invierno el cuerpo la demanda en menor medida.

Para quienes olvidan beber agua o no les gusta su sabor, Nutrimán ha ofrecido una estrategia sencilla: tener siempre un vaso de agua a la vista y seguir una rutina desde la mañana hasta la noche.

Al despertar: Beber un vaso de agua ayuda a activar el organismo.

Desayuno: Aunque ingerimos otros líquidos como café, té o zumo, no está de más tomar un poco de agua.

Media mañana: Un vaso junto con el tentempié.

Almuerzo: Aquí desmontó otro mito: beber agua con las comidas no perjudica la digestión ni afecta la secreción de jugos gástricos.

Merienda y cena: Continuar con la rutina de beber agua para completar la ingesta diaria recomendada.

A lo largo de la jornada, siguiendo estos hábitos, se alcanza fácilmente el litro y medio de agua sin apenas esfuerzo. Como consejo final, Nutrimán ha recomendado beber agua fría, ya que "se absorbe mejor y refresca más". Sin embargo, ha aclarado que esto depende de las preferencias personales y de las necesidades del organismo. En definitiva, mantenerse hidratado no requiere reglas estrictas, sino escuchar a nuestro cuerpo y adoptar pequeños hábitos diarios.