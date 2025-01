Hablamos con un cirujano plástico sobre la nariz de Lucas, de Andy y Lucas: "No es cierto. Nunca he tenido un resultado así"

Tras muchas especulaciones y rumores sobre el aspecto de la nariz de Lucas González, uno de los integrantes de la banda Andy y Lucas, el cantante se sinceró en pleno directo de “El Hormiguero” sobre lo que le había ocurrido realmente. Según sus propias palabras, se sometió a una operación de cirugía estética pero no siguió las indicaciones recomendadas por el doctor, resultando en un acabado muy alejado del resultado esperado.

“Me hice una cosa estética en la nariz, que ha sido totalmente culpa mía porque no hacía caso a los médicos, me quitaba la gasa del tirón y no cicatrizó como tocaba (...) No me puse las cremas”, reveló emocionado ante Pablo Motos y su compañero de banda, Andy.

Una explicación que no comparte el doctor Ramón López, cirujano plástico, experto en rinoplastia y cirugía facial y jefe de Servicio de Cirugía Plástica Quirón. “No es cierto. Nunca he tenido un resultado así y he hecho miles de cirugías”, expone a LA RAZÓN, recalcando que “no podemos espantar a los pacientes porque no quiere decir la verdad. Es su intimidad y me parece respetable que no cuente qué pasó, pero ponerse o no ponerse una pomada o quitarse una gasa no da ese resultado ni tiene esas consecuencias. Lo digo claramente porque si no otros pacientes pueden tener miedo a usar pomadas, esparadrapo, dormir de frente o de lado. Nada de esto afecta de esa manera, con un resultado tan desastroso”.

El doctor insiste en que no existen pomadas “que puedan cambiar de esa forma el resultado de una cirugía, ni para bien ni para mal”, y aunque se muestra prudente porque “no conozco el caso a fondo y solo el paciente y el cirujano saben lo que pasó”, asegura que es “imposible” que un buen resultado se vaya al traste por una falta de cuidados del paciente: “Ni siquiera por un golpe fuerte”.

Andy y Lucas en 'El Hormiguero' Atresmedia

Eso sí, el doctor López pone sobre la mesa un escenario que sí podría haber provocado una deformación del resultado inicial, aunque se trata de uno muy poco probable: “Puede haber tenido una infección si no tomó los antibióticos o por una antisepsia adecuada durante la cirugía, pero me extraña mucho porque él lo habría declarado. Además, aunque no tomes antibióticos, una cirugía estética de nariz no suele infectarse”.

Sobre una posible solución, el doctor es claro y augura que “va a necesitar una reconstrucción de su nariz independientemente de lo que haya pasado. Repito, a ciencia cierta, lo que pasó solo lo sabe el cirujano y él, con sus hábitos y no hábitos o sus cuidados y no cuidados que haya tenido”.