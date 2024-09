La madre de la agresora a una adolescente con autismo se derrumba en 'TardeAR': "No es una matona..."

'TardeAR' ha llevado a la luz un caso impactante ocurrido en Algeciras, Cádiz, donde una menor de 17 años con trastorno del espectro autista ha brutalmente agredida en una pelea organizada presuntamente por su exnovio. La madre de la víctima, María, ha relatado en una emotiva entrevista cómo su hija regresó a casa llorando, con un ataque de ansiedad tras la agresión.

Las imágenes del incidente, difundidas por el programa, mostraron la gravedad de la situación. Según María, su hija fue "engañada por un grupo de chicas" que le propusieron verse para "hacer las paces", pero en realidad la emboscaron y comenzaron a golpearla. "Empiezan a meterse con ella y a pegarle", relató la madre visiblemente afectada. La violencia, según explicó María, "no fue un acto fortuito, sino el resultado de una manipulación" por parte del exnovio de su hija, quien también tendría un diagnóstico de autismo. "Este chico le va diciendo a la presunta agresora que mi hija va diciendo cosas de ella", afirmó María, señalando al joven como el principal responsable de incitar el conflicto.

Aunque los daños físicos han sanado, el impacto psicológico en la menor sigue siendo profundo. "Los morados, el dolor de cuello y los raspones han desaparecido, pero psicológicamente mi hija no está bien", explicó la madre. María también expresó su dolor por la "falta de contacto por parte de los padres de las agresoras", a excepción de una llamada que recibió de una madre, la cual no pudo contestar.

En un giro inesperado, durante la emisión en vivo, Ana Rosa Quintana tuvo que interrumpir la entrevista con María para dar paso a la llamada de la madre de la presunta agresora. "Nosotros como padres pedimos disculpas a los padres de Ana por lo sucedido", expresó en primer lugar la mujer. A pesar de no justificar los actos de su hija, defendió que provienen de "una familia muy normal" y que este suceso "no representa el comportamiento habitual de la joven".

Además, la madre de la presunta agresora aseguró que su hija, de tan solo 12 años, está "profundamente arrepentida" y que toda la familia está "viviendo una pesadilla" tras lo ocurrido. "Cuando se enteró me dijo que no se reconocía, Mi hija no es una matona", confesó la mujer, añadiendo que su hija está "desconsolada por lo sucedido". Sin duda alguna, este caso ha suscitado un intenso debate sobre el acoso y la violencia entre menores, especialmente en aquellos con necesidades especiales como el autismo. La pelea, que fue grabada y ampliamente difundida en TikTok, refleja la complejidad de los casos de violencia juvenil y la necesidad de mayor atención y prevención en el entorno escolar y familiar.