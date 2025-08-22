Pablo Motos enciende motores para la temporada 20 de "El Hormiguero" con Juan, Damián y Marron

"El Hormiguero" vuelve a la parrilla televisiva con más fuerza que nunca. Pablo Motos ha dado el pistoletazo de salida a la temporada número 20 del programa, sumando las cinco emitidas en Cuatro y las quince que, desde este septiembre, cumplirá en Antena 3. Un aniversario redondo que convierte al espacio en uno de los más longevos y exitosos de la televisión española.

La tradición manda, y por eso, antes de regresar al plató, Motosse ha reunido con sus inseparables compañeros Juan, Damián y Marron para su ya clásica convivencia veraniega. Una cita marcada por la amistad y la complicidad en la que, entre risas, arroz y brindis con cerveza, el presentador oficializa cada año el inicio de la temporada. Esta vez, la imagen compartida en Instagram ha servido como carta de presentación de lo que promete ser un curso histórico para el programa de 7 y Acción.

El regreso de "El Hormiguero" está fijado para el lunes 1 de septiembre en Antena 3, tal y como se anunció al finalizar la pasada temporada en junio. Y lo hará con la misma energía que lo caracteriza: entrevistas estelares, humor, experimentos y momentos televisivos que año tras año conquistan a millones de espectadores.

El propio Pablo Motos ha acompañado la imagen con un mensaje sencillo pero cargado de significado:"Aquí comienza oficialmente la temporada 20 de El Hormiguero". Sus seguidores ya esperan también el tradicional vídeo del ensayo del nuevo baile, que suele marcar el arranque oficial del curso televisivo.

La pasada temporada no fue un camino fácil. El programa se enfrentó por primera vez a la competencia directa de RTVE. Aunque la batalla televisiva estuvo reñida, "El Hormiguero" cerró el año reafirmando su liderazgo y con audiencias que mantienen su fortaleza intacta. Ahora, el reto es aún mayor: celebrar 20 temporadas sin perder frescura ni capacidad de sorprender.

Con un aniversario tan simbólico, la expectación está en su punto más alto. ¿Qué novedades traerá esta temporada especial? ¿Qué sorpresas prepara el equipo de Pablo Motoss para seguir reinando en el prime time? Lo que está claro es que la magia del programa sigue viva y que su vigésima temporada se presenta como una de las más esperadas de la televisión española.