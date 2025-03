'Maestros de la costura celebrity' elige a sus semifinalistas...con sorpresa

La primera edición de 'Maestros de la costura celebrity' continúa haciendo disfrutar a los aficionados a la moda de este talent show tan destacado de TVE. Tras ocho semanas de concurso, los participantes que aún están compitiendo comenzaban una gala que se presuponía apasionante. Todos ellos iban a luchar por conseguir un puesto en la semifinal.

Por ello, Carmen Farala, Laura Sánchez, Edu Casanova, Pilar Rubio, Edu Soto y La Terremoto de Alcorcón afrontaban esta semana con muchos nervios y con ganas de hacer un buen trabajo. Con la intención de animarles en un día tan especial, estuvieron acompañados por sus familiares en la primera prueba. Esa dosis extra de energía les ayudó para confeccionar y mejorar un estilismo suyo del pasado en 90 minutos.

Ayuda de una invitada especial

Los consejos de Bibiana Fernández ayudaron a los concursantes: Farala presentó un 'poncho-kimono', Casanova hizo un chaleco que llevaba de niño, Laura reinterpretó un traje de flamenca y Pilar recordó los cortes que hizo a sus prendas. Mientras que Edu confeccionó lo mismo que en su foto, pero para una madre. Una idea que no encajó con el reto. Además, La Terremoto de Alcorcón sorprendió al jurado por su elección: un vestido antitaurino. Finalmente, la deliberación del jurado designó a Pilar Rubio como la mejor de esta prueba.

Posteriormente, el concurso se trasladó a la ciudad de Toro (Zamora) para disfrutar de una prueba de exteriores muy entretenida. Allí los aspirantes se dieron cuenta de la importancia de la indumentaria artesana tradicional y reprodujeron los trajes de la Viuda Rica y de la Labradora. Durante las conversaciones, podemos extraer varias confesiones curiosas. "Los Javis me llamaron para hacer la llamada y les dije que no", explicó La Terre. "Me han rechazado más veces que aceptado", señaló Laura. Al terminar el reto, Pilar Rubio se mostró muy emocionada, con lágrimas en los ojos, por no haber coordinado bien al equipo y lavictoria fue para el conjunto verde: Farala, la Terre y Laura, que que se convertían en las primeras semifinalistas.

Una prueba de expulsión accidentada

Después de toda la noche, llegó el momento más duro e intenso del programa. La temida prueba de expulsión a la que se enfrentaron Pilar, Edu y Casanova. En esta ocasión, el programa contó con la presencia de la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín. Era la encargada de aconsejarles para crear un look que siguiera la tendencia tennis core.

Uno de los momentos más tensos de la gala fue cuando Pilar Rubio se atravesó el dedo con una aguja de la máquina de coser. Una situación tan complicada que hasta el equipo de emergencias tuvo que llegar para atenderla. "Que me pase en el último momento y me manche toda la prenda...", comentó. Eso no le impidió terminar la prueba y los tres presentaron unos trabajos muy buenos.

Un veredicto único

"Este es un veredicto muy difícil, quizá de los más en nuestra historia, porque los tres tienen un nivel muy alto", aseguró Lorenzo Caprile, uno de los jueces de 'Maestros de la costura celebrity'. Posteriormente, sorprendió a todos con el impactante veredicto final: "El aprendiz que abandona el taller es ¡ninguno!". Todos los participantes, emocionados, celebraron esta decisión y, por tanto, los seis han conseguido ser semifinalistas.