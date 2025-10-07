El inventor de los parques de atracciones impide que Manu gane el bote de 'Pasapalabra'

Cada programa que pasa, el rosco de 'Pasapalabra' se está volviendo más interesante, con un bote que este martes alcanzaba los 2.218.000 euros y que Manu ha podido llevárselo íntegro a su casa en el 354 programa del madrileño.

Si en la entrega anterior se quedaba a dos aciertos de completar las 25 palabras, este martes tan solo la letra I le ha impedido entrar en la historia y escribir su nombre con letras doradas en el programa de Antena 3.

El duelo entre Rosa y Manu comenzaba igualado, pero la gallega ha cometido un fallo al comienzo de la segunda vuelta y sin tiempo para reaccionar se ha plantado con 20 aciertos y dos fallos, sin saber lo que estaba a punto de ocurrir a continuación.

Su contrincante sólo necesitaba una respuesta correcta más para ganar y dicho y hecho, pero el madrileño tenía opciones para el resto de letras y ha continuado acertando palabra tras palabra hasta llegar a 24 aciertos.

A solas con Roberto, el concursante debía encontrar el apellido del inventor que inventó la primera cadena de parques de atracciones del mundo conocida como Luna Parks. Tras pronunciar un apellido, el silencio ha llenado el plató de 'Pasapalabra' hasta que Roberto Leal ha confirmado su único fallo. La palabra que buscaban era Ingersoll.

De esta forma, el madrileño, que está a punto de superar a Orestes como el concursante más longevo del programa de Atresmedia, continuará un programa más luchando por un bote que suma 2.224.000 euros.