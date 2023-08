Mar Regueras contra "El Grand Prix": "El mismo presentador, pero al lado chicas jovencitas, con la edad que yo tenía antes"

La segunda vida de "El Grand Prix" en TVE parecía abocado al éxito dados los datos de audiencia y la capacidad para conectar con un público joven. Pero este jueves 3 de agosto alguien que conoce bien el programa se sentó en el plató de "Espejo Público" para dejar claro que no es oro todo lo que reduce. Se trata de la actriz Mar Regueras, famosa por su participación en el concurso "El gran Juego de la Oca" como una de sus famosas "oquettes" y también en la primera edición de "El Grand Prix" entre 1996-1997 en el puesto de copresentadora junto a Ramón García.

"Se necesita exponer lo que ocurre. Dar voz a un problema que venimos teniendo las mujeres en todos los sectores y, concretamente, en el nuestro, el artístico, muchísimo más", comenzó diciendo Regueras respecto a algunas actitudes machistas que todavía persisten en televisión y que incluye la percepción de que se puede emparejar en un programa a presentadores ya veteranos con presentadoras jovencitas, pero no al revés.

A este respecto, la actriz asegura que "la imagen es lo que tiene, pero la imagen también podría ser para los hombres, cosa que no sucede porque hay compañeros de la profesión que continúan trabajando". Todas sus consideraciones van encaminadas hacia el mismo sitio, el mismo programa y si faltan datos, se matiza con su siguiente aseveración: "Les contaba hace un rato a los compañeros que están hoy aquí en el programa que a mí me ha ocurrido estar en una película con compañeros de mi misma edad, yo debía tener 35 años, y coincidir 10 años después en proyectos con alguno de ellos y decirme que no era posible volver a coincidir porque le ponían parejas más jóvenes. Para resumir, esos compañeros ahora tienen 50 o 55 años y sus 'partners' son mujeres de 35".

Ni corta ni perezosa, Mar quiso poner un ejemplo más actual a colación de la reedición de "El Grand Prix": "Esto es algo del cine y de la televisión porque hay un programa ahora que se acaban de estrenar hace muy poquito, después de 10 o 15 años sin estar en antena, y sigue siendo el mismo presentador, maravilloso, por supuesto, un gran profesional, y, sin embargo, las chicas que tiene a su lado son chicas jovencitas que tienen la edad que yo tenía antes", y por si hubiera duda, matiza: "Lo puedo decir, no tengo ningún problema, estoy hablando del Grand Prix, lo digo porque el Grand Prix nos viene ahora de actualidad, porque es muy reciente, pero esto que denuncio ocurre en nuestra profesión más que en ninguna".