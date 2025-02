María Teresa Campos ya avisó del potencial de Montoya mucho antes de su llegada a 'La isla de las tentaciones'

María Teresa Campos otra cosa no pero tenía un olfato especial para detectar a personas que darían de qué hablar en el mundo del espectáculo televisivo. Un ejemplo de ello es José Carlos Montoya, actual participante de 'La isla de las tentaciones 8', a quien la periodista conoció en 2016 durante su paso por '¡Qué tiempo tan feliz!' en Telecinco. Por aquel entonces, Montoya se presentó en el programa como cantante, con el nombre artístico de D’ Montoya. La legendaria presentadora de Mediaset no dudó en destacar su talento y aseguraba que su nombre daría mucho que hablar. "¡Quédense con su nombre!", exclamó en directo, subrayando su procedencia de una familia de artistas conocida.

Aunque actualmente es conocido por sus llamativas reacciones en 'La isla de las tentaciones', su paso por televisión no es nuevo. Además de participar en el reality show que presenta Sandra Barneda, ha estado en programas como 'El Chiringuito de Jugones', 'Mujeres y hombres y viceversa', el reality británico 'Ex on the Beach' e incluso en 'El conquistador' de La 1. Sin embargo, su faceta musical fue la que le llevó a compartir plató con María Teresa Campos. En 2016, acudió a '¡Qué tiempo tan feliz!' para presentar su canción "Conchita, la chica pija". En aquella ocasión, la presentadora andaluza destacó su atractivo y su talento, asegurando que su nombre resonaría en el futuro.

Nueve años después, la premonición de María Teresa Campos se ha cumplido, aunque quizás no de la manera que ella imaginó. Montoya se ha convertido en uno de los protagonistas más comentados de la última edición de 'La isla de las tentaciones', y su imagen ha trascendido fronteras. El famoso grito de Sandra Barneda, "¡Montoya, por favor!", sus explosivas reacciones a la infidelidad de su novia Anita Williams se han viralizado en redes sociales y han sido incluso mencionados en la televisión internacional. Hoy en día, el nombre de Montoya es reconocido por miles de personas, tal como predijo María Teresa Campos en la emisión de 2016 de su programa. Lo que en su momento parecía solo una presentación musical se ha convertido en una de las anécdotas más curiosas de la televisión, demostrando que la malagueña tenía un instinto único para prever el éxito de los personajes que pasaban por su plató.