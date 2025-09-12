Marta Flich y Gonzalo Miró desvelan quién será el primer rostro que se siente en ‘Directo al grano’

El próximo lunes 15 de septiembre, La 1 estrena su gran apuesta para la sobremesa: ‘Directo al grano’, un magacín conducido por Marta Flich y Gonzalo Miró. Para su primera entrega, el programa contará con un invitado de impacto: el ministro Óscar Puente, que acudirá al plató para someterse a las preguntas de los presentadores.

La noticia se dio a conocer en ‘La Hora de La 1’, donde Flich miró a cámara y confirmó: “El ministro Óscar Puente, en ‘Directo al grano’”. Con esta entrevista, el nuevo formato se asegura arrancar su primera tarde con un protagonista de peso en la actualidad política.

Producido por RTVE en colaboración con La Osa y Big Ban Media, el programa se emitirá de 15:55 a 17:30 horas y contará con un equipo de hasta 35 colaboradores. Su objetivo, según explica la cadena, es convertirse en un espacio de referencia para analizar la actualidad en clave cercana y dinámica.