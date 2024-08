'Caiga Quien Caiga' regresa a Telecinco con nueva temporada

Después de años de especulación y varios intentos fallidos, 'Caiga Quien Caiga' (CQC) está listo para regresar a la televisión española. Mediaset ha dado finalmente luz verde a la producción de una nueva temporada del emblemático programa, que se emitirá en su cadena original, Telecinco. Este regreso, producido por Warner Bros. ITVP, marca un hito importante, ya que se cumplen 14 años desde su última emisión en Cuatro y 28 años desde su estreno en 1996.

'CQC' fue en su día un referente en el entretenimiento televisivo, conocido por su enfoque descarado y su capacidad para tratar temas de actualidad con humor y valentía. La fórmula del programa, con sus míticos "hombres de negro" y sus inconfundibles gafas oscuras, conquistó al público desde su primera emisión. Sin embargo, la última década ha sido testigo de un largo periodo de ausencia, durante el cual el formato ha sido recordado con nostalgia y citado como un ejemplo de televisión atrevida/rompedora.

El proceso para traer de vuelta a 'CQC' no ha sido sencillo según informa 'verTele'. Aunque en mayo de este año se planteó la posibilidad de su retorno, inicialmente fue descartada por Mediaset. No fue hasta hace poco que el proyecto recibió el visto bueno definitivo, lo que significa que todavía está en fase de preproducción. La fecha de estreno no ha sido confirmada, pero se espera que el programa llegue antes de fin de año, posiblemente en el último trimestre, de octubre a diciembre.

'Caiga quien caiga' Mediaset

Uno de los grandes desafíos para la producción será seleccionar a los nuevos presentadores y reporteros, piezas clave para el éxito del formato. 'CQC' ha sido históricamente conocido por la naturalidad y el carisma de su equipo, con nombres como El Gran Wyoming, Manel Fuentes o Juanra Bonet, que dejaron una huella indeleble en el programa. Aunque de momento no se han revelado nombres, la productora ya cuenta con una lista de candidatos para los roles de reporteros, que se afinará en colaboración con Telecinco.

El regreso de 'CQC' ocurre en un momento en el que la polarización política ha aumentado, lo que podría proporcionar el contexto ideal para que el programa recupere su relevancia. Su vuelta también plantea preguntas sobre cómo adaptará su enfoque a un panorama mediático muy diferente al de sus años dorados en Telecinco, laSexta y Cuatro.