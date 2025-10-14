'OT 2025' toma partido por Leire Martínez ante la vuelta de La Oreja de Van Gogh y abrirá con ella la gala 5

En las últimas horas no se habla de otra cosa. La Oreja de Van Gogh ha dejado en blanco todos sus canales oficiales cuando se cumple un año de la salida de Leire Martínez de la banda y los rumores sobre una posible vuelta de Amaia Montero están más candentes que nunca.

Así, la polémica está servida y 'Operación Triunfo' (OT) no ha querido ser menos, mostrando su apoyo a la que es parte de su jurado actual. Durante el tradicional reparto de temas de este martes, Noemí Galera ha anunciado el título de la canción grupal que interpretará la nueva camada de triunfitos para abrir la próxima gala del talent musical de Gestmusic.

Y ese no es otro que 'Mi nombre' de Leire Martínez, que se subirá al escenario del programa para interpretar su tema junto a los concursantes el próximo lunes 20 de octubre. La gala se podrá seguir a partir de las 22:00 horas en Amazon Prime Video.

La directora de la Academia de OT 2025 ha lanzado además un mensaje claro y directo: "La vais a cantar con ella, en una semana que hay que darle muchísimo cariñito a Leire por cosas musicales, pero, desde aquí, Leire Martínez, te queremos".

Para echar más leña al fuego, el reparto de temas se ha producido en el mismo horario en el que estaba previsto que la formación comunicara el inicio de su nueva era y que finalmente no se ha producido.