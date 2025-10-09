Sigue en directo la presentación de los artistas del Benidorm Fest 2026

RTVE está anunciando en directo los artistas que formarán parte del Benidorm Fest 2026, el certamen musical que se celebrará en Alicante del 10 al 14 de febrero. De las 870 canciones presentadas, solo 16 (ampliables a 20) serán elegidas para competir por el Micrófono de Bronce y representar a España en Eurovisión 2026. La expectación es máxima por conocer quién intentará desbancar a Melody y su 'Esa Diva', ganadora de la pasada edición. Sigue minuto a minuto la presentación oficial y descubre los nombres, estilos y sorpresas que marcarán la cuarta edición del festival alicantino más esperado del año.

Los 16 artistas seleccionados para el Benidorm Fest

Asha

Atyat

Dani J

Dora y Marlon Collins

Funambulista

Greg Taro

Izan Llunas

Kenneth

Kitai

Ku Minerva

Luna Ki

Julia Medina y María León

