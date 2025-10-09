Acceso

Televisión Programas

Última hora

Sigue en directo la presentación de los artistas del Benidorm Fest 2026

Las semifinales se celebrarán el martes 10 y el jueves 12 de febrero, mientras que la gran final tendrá lugar el 14 de febrero de 2026, coincidiendo con el Día de San Valentín

Sigue en directo la presentación de los artistas del Benidorm Fest 2026
Sigue en directo la presentación de los artistas del Benidorm Fest 2026RTVE
  • Javier Corpas@corpas_soldado
  • Beatriz Madrueño
    Beatriz Madrueño (Madrid, 2000) es graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Observadora a tiempo completo y amante de la escritura, comienza su andadura profesional como redactora en 20 Minutos. Actualmente colabora en la sección de televisión de La Razón.
Madrid Creada:
Última actualización:

RTVE está anunciando en directo los artistas que formarán parte del Benidorm Fest 2026, el certamen musical que se celebrará en Alicante del 10 al 14 de febrero. De las 870 canciones presentadas, solo 16 (ampliables a 20) serán elegidas para competir por el Micrófono de Bronce y representar a España en Eurovisión 2026. La expectación es máxima por conocer quién intentará desbancar a Melody y su 'Esa Diva', ganadora de la pasada edición. Sigue minuto a minuto la presentación oficial y descubre los nombres, estilos y sorpresas que marcarán la cuarta edición del festival alicantino más esperado del año.

Los 16 artistas seleccionados para el Benidorm Fest

  • Asha
  • Atyat
  • Dani J
  • Dora y Marlon Collins
  • Funambulista
  • Greg Taro
  • Izan Llunas
  • Kenneth
  • Kitai
  • Ku Minerva
  • Luna Ki
  • Julia Medina y María León

(noticia en elaboración)

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas