Nuevo reality
Patricia Montero se pone al frente de ‘DecoMasters’, el nuevo talent de decoración de RTVE
El nuevo talent de RTVE contará con un jurado formado por el diseñador Lorenzo Castillo y la periodista Marta Riopérez, que evaluarán los retos de decoración de diez parejas de famosos
RTVE ha anunciado el lanzamiento de ‘DecoMasters’, un nuevo talent show de decoración producido junto a Shine Iberia, responsables de éxitos como ‘MasterChef’ y ‘Maestros de la Costura’. El programa estará presentado por Patricia Montero y tendrá como jurado al prestigioso diseñador Lorenzo Castillo y a la periodista especializada en interiorismo Marta Riopérez.
El formato reunirá a diez parejas de celebrities, entre ellas Mar Flores y Carlo Constanzia, Isa Pantoja y Asraf Beno, Samantha y Colate Vallejo-Nágera, María Zurita y Antonia Dell’Atte, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez o los Gemeliers, que competirán por convertirse en decoradores profesionales.
A lo largo de la competición, los concursantes deberán transformar todo tipo de espacios reales —desde viviendas hasta negocios— mostrando su creatividad, ingenio y capacidad de adaptación. Además, cada prueba contará con un decorador invitado que aportará claves y tendencias al trabajo de los participantes.
El programa también busca acercar al público ideas asequibles y consejos prácticos para demostrar que la decoración no depende solo de los recursos económicos, sino de la creatividad y el talento.
