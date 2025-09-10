Patricia Montero se pone al frente de ‘DecoMasters’, el nuevo talent de decoración de RTVE

RTVE ha anunciado el lanzamiento de ‘DecoMasters’, un nuevo talent show de decoración producido junto a Shine Iberia, responsables de éxitos como ‘MasterChef’ y ‘Maestros de la Costura’. El programa estará presentado por Patricia Montero y tendrá como jurado al prestigioso diseñador Lorenzo Castillo y a la periodista especializada en interiorismo Marta Riopérez.

El formato reunirá a diez parejas de celebrities, entre ellas Mar Flores y Carlo Constanzia, Isa Pantoja y Asraf Beno, Samantha y Colate Vallejo-Nágera, María Zurita y Antonia Dell’Atte, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez o los Gemeliers, que competirán por convertirse en decoradores profesionales.

A lo largo de la competición, los concursantes deberán transformar todo tipo de espacios reales —desde viviendas hasta negocios— mostrando su creatividad, ingenio y capacidad de adaptación. Además, cada prueba contará con un decorador invitado que aportará claves y tendencias al trabajo de los participantes.

El programa también busca acercar al público ideas asequibles y consejos prácticos para demostrar que la decoración no depende solo de los recursos económicos, sino de la creatividad y el talento.