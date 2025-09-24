Noemí Galera anuncia algo inédito en OT y abre las puertas de la Academia a los expulsados en la Gala 0

'Operación Triunfo' (OT) nunca deja de sorprender y este miércoles después de la comida, los nuevos "triunfitos" se han llevado una grata sorpresa. Tras haber recibido la bronca de Noemí Galera por no ser puntuales, la directora de la Academia ha arrancado alguna que otra lágrima con un inesperado anuncio.

"Va a pasar algo que no ha pasado nunca en OT en 24 años", advertía Galera a los 16 participantes definitivos mientras se levantaba y se dirigía hacia la puerta, levantando una gran expectación por lo que iba a ocurrir a continuación.

Unos segundos después, la directora ha abierto la puerta y tras ella han aparecido Quique Illán y Sam Izer, los dos aspirantes que se quedaron fuera de la Academia en la Gala 0 y, que por primera vez, el programa les ha dado la oportunidad de pisar el centro y reencontrarse con sus compañeros.

Al ver sus caras, los 16 jóvenes han reaccionado como un resorte, levantándose del sofá y corriendo a abrazar a los que hasta hace unos días habían sido sus compañeros. Especialmente, una Salma de Diego que no soltaba a Quique, confesándole que le había echado "mucho de menos".

Tras varios minutos en los que nadie entendía nada y la emoción reinaba en la sala, Noemí Galera les ha comunicado que tan solo tendrían 30 minutos para estar con ellos y que se les había prohibido tajantemente dar información del exterior: "No los apretéis, por favor, tenéis media hora. Enseñadles la Academia si queréis, la habitación no".

Tras ello, Sam les animó a seguir asegurándoles que lo estaban haciendo "super bien", que era la primera vez y que estaba "super orgulloso" de lo que están logrando. Al final de su visita y de recorrer la Academia, los dos expulsados se han llevado unas flores fabricadas con piezas de lego por sus compañeros, que seguramente custodiarán como oro en paño.