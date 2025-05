El emotivo abrazo de Belén Esteban y Melody después de su rueda prensa tras Eurovisión 2025: "Todas somos divas"

Esta tarde ha tenido lugar la esperada rueda de prensa de Melody tras Eurovisión 2025. La artista se ha sentado frente a los periodistas por primera vez desde su participación en el concurso musical y ha hecho frente a todas las polémicas relacionadas con su participación.

La artista, tras el revuelo de su 24 posición, ha explicado ante los medios qué ocurrió después de Eurovisión y el motivo por el que viajó directamente a Sevilla para reencontrarse con su hijo y su familia. Además, Melody se ha mojado en los temas políticos que han salpicado el concurso, como la participación de Israel en el certamen y el posicionamiento de RTVE con Palestina. "De temas políticos no puedo hablar, por contrato se me prohíbe. El único mensaje que puedo dar es que deseo de todo corazón que en el mundo haya mucho amor y mucha paz", ha declarado la cantante tras ser preguntada por el asunto.

El emotivo abrazo de Belén Esteban y Melody

Tras la rueda de prensa, Belén Esteban ha tenido la oportunidad de reencontrarse con Melody, protagonizando un emotivo abrazo que no ha dudado en inmortalizar y compartir en Instagram. En la imagen, aparecen la de San Blas de lo más emocionada junto a la artista. "Todas somos divas", ha escrito la colaboradora de "La familia de la tele" en el publicación.

Belén Esteban ha sido una de las voces que más ha defendido a Melody durante su paso por Eurovisión y la polémica de después, mostrando su incondicional apoyo a la artista tras el revuelo. "Yo entiendo que haya gente que le haya gustado Melody, para mí fue la actuación de la noche porque en cuanto salió, hasta que acabó, cantó de maravilla, bailó impresionante y el público aplaudía la actuación entera", expresó tras el certamen la de San Blas en "La familia de la tele". Aunque en un principio pidió que España no participase más en Eurovisión, después reculó en su postura: "Aunque siga pasando que creo que ya no va a pasar, tenemos que presentarnos en Eurovisión y demostrar lo que valemos. Lo que he dicho lo retiro. Cuando lo has dicho lo he analizado, y las derrotas son para los que pierden".

Melody, muy agradecida con el apoyo recibido

A pesar del revuelo, Melody se ha mostrado de lo más agradecida por el cariño recibido por todo el país. "Quiero dar las gracias a todo el mundo, pero quiero dar las gracias a mi país. Toda España se ha volcado conmigo", ha declarado la artista, añadiendo que "Esa diva ha conseguido que España se una más y que todos vayamos a una a través de la música, que es algo que nos hace sentir mucho mejor". Sobre si volvería participar en el certamen, la participante lo tiene claro: "Mañana no podría, ni pasado, porque de esto me tendría que recuperar. Se me han gastado las pilas. ​Por el público volvería, pero tendría que ser con otras condiciones".