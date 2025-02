Alaska se pronuncia sobre la presencia de Melody en Eurovisión: "Estoy harta de gente que se presenta al Benidorm Fest"

En una reciente entrevista, Alaska recordó su experiencia como presentadora en las galas de preselección para Eurovisión en 2009, un momento clave en la trayectoria de Melody. "Melody es una diosa. Se lo merece. Yo fui presentadora de las galas de selección el año que Soraya ganó a Melody", señaló la artista.

Además, destacó la profesionalidad de Melody incluso ante las adversidades: "Cuando los Vivancos la dejaron o cuando le falló el micro, ella supo salir adelante. Me quedé pensando, esta chica con la que he trabajado varias veces, es la bomba".

Crítica al Benidorm Fest: "Estoy harta de quienes no aman Eurovisión"

Alaska no solo elogió la elección de Melody, sino que también aprovechó para criticar a algunos de los participantes del Benidorm Fest. "Me gusta mucho que vaya a Eurovisión una persona que se cree Eurovisión. Porque estoy harta de gente que se presenta al Benidorm Fest, no sé para qué, porque ni les gusta Eurovisión, ni han visto nunca Eurovisión", afirmó tajantemente.

Para Alaska, Melody representa todo lo que un artista debería llevar al certamen: pasión, experiencia y una conexión emocional con el festival.

Melody y su canción: ¿una propuesta ganadora?

Cuando se le preguntó por la canción de Melody, Alaska se mostró cautelosa pero positiva: "Bueno, la canción no está mal. Se nos ha pegado a todos y creo que representa bien lo que ella quiere llevar". Aunque evitó profundizar en detalles, dejó claro que confía en que Melody ofrecerá un espectáculo digno de Eurovisión.

Por su parte, Melody ha adelantado que hará ajustes a su propuesta para darle un enfoque más internacional de cara al certamen que se celebrará en Basilea este año.

Alaska descarta participar en Eurovisión: "No soy competitiva"

Aunque es una figura icónica de la música española, Alaska descartó por completo la posibilidad de representar a España en Eurovisión: "No, yo soy cero competitiva... Tengo cara de acelga si tengo cero points o si tengo diez points. Así que yo sería un ejemplo de persona que no debería ir porque no tiene ese entusiasmo por ganar ni por nada".

Los planes de Alaska para 2025: giras y un nuevo disco

El 2025 se presenta como un año lleno de proyectos para Alaska, quien comenzará una gira en marzo junto a su esposo Mario Vaquerizo. "Empezamos el día 7 de marzo Mario y el 8 yo en los carnavales de Cádiz y así estaremos hasta finales de octubre", explicó.

Además, confirmó que planea grabar un nuevo disco este año, un proyecto que ha estado retrasado desde el 2024.

Presentación del libro de Carmen Lomana: una amistad que surgió en televisión

La entrevista también abordó la relación de Alaska con Carmen Lomana, cuyo libro fue presentado en un evento reciente. Alaska recordó cómo nació su amistad: "Yo soy de esas personas que la vio por televisión, y a mis compañeros de radio empecé a decirles: '¿Conocéis a esta señora? Por favor, me la tenéis que presentar'. Hasta que acabamos coincidiendo en la vida, y ya surgió la amistad que tenemos".

Sobre el libro de Lomana, Alaska expresó su admiración y destacó el optimismo que transmite.

¿Memorias de Alaska? Los secretos detrás de "Alaska Revelada"

Cuando se le preguntó si escribiría un libro de memorias como el de Lomana, Alaska recordó los proyectos autobiográficos en los que ya ha participado, incluyendo el documental "Alaska Revelada" estrenado recientemente en Movistar. "Creo que hay que contar todo lo que tú consideras que es fundamental para ti. El problema de una vida, que ya es bastante larga la mía, es que no cabe todo en una", señaló.

El futuro de España en Eurovisión: ¿puede Melody brillar en Basilea?

La elección de Melody para representar a España en Eurovisión 2025 ha generado opiniones divididas. Mientras algunos expertos elogian su profesionalismo y conexión con el certamen, otros cuestionan la modernidad de su propuesta.

Lo cierto es que, con pasión y dedicación, Melody buscará dejar en alto el nombre de España en Basilea, y con el respaldo de figuras como Alaska, su participación ya está marcada por el entusiasmo y la expectativa.