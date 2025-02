Mercedes Milá no se corta y despacha a Felipe González en un segundo

El programa de TVE, '59 segundos', recibió la visita de Mercedes Milá para hacer un análisis detallado de la actualidad. La conocida periodista y presentadora española fue tan sincera como siempre. Por ello, no tuvo ningún reparo en dejar su impronta con las diferentes declaraciones hacia varios ex políticos de nuestro país. Más adelante, también abordó el tema de su depresión crónica con Carlota Corredera.

De hecho, durante la conversación, la presentadora del programa (Gemma Nierga) puso encima de la mesa varios nombres de calado (Felipe González, José María Aznar y Jordi Pujol) que hicieron responder de manera contundente a la antigua presentadora de 'Gran Hermano': "Me has puesto tres nombres que me entristecen profundamente".

Mercedes Milá sentencia a Felipe González

La periodista no se quedó ahí y fue mucho más dura con el político español: "Felipe González era adorado por mí, mucha gente lo quisimos y lo seguimos. Y ahora lo vemos...con perdón, guiñapo". Además, sin pelos en la lengua, fue muy contundente con su figura: "En este momento no hace nada más que decir tonterías". Esta reacción de Mercedes Milá, que generó los aplausos del público, no fue el último apunte que hizo sobre él: "No lo entiendo, no puedo entender que vaya contra Pedro Sánchez cuando más necesita el apoyo desde el Partido Socialista".

De la misma manera, y sin dejar mucho margen a la reflexión, cambió el foco de su crítica. Entonces, pasó a desplegar su contundencia con el ex político catalán Jordi Pujol: "Me has nombrado a Pujol...que ese ya es peor, es asco duplicado. Porque es él y es toda su familia. La persona que quiso convencernos a los catalanes de que éramos lo mejor del mundo y resulta que se llevó hasta las sillas de la cocina...¿Pero esto qué es?".

"Aznar lo pagará muy caro"

Una vez que ya había dado su opinión acerca de los dos primeros nombres, llegó el turno de José María Aznar. En primer lugar, Mercedes Milá fue muy sincera y explicó su situación: "Desde mi punto de vista, porque me da un poco de vergüenza tener opinión política en público, pero como ahora no tengo un programa puedo decir lo que me apetece".

Además, fue muy contundente y quiso lanzar una advertencia sobre el ex presidente del Gobierno: "Aznar tuvo para mí una primera legislatura aceptable, pero comenzó a cagarla desde el minuto uno cuando ganó por mayoría absoluta. Lo que quiero decir es que, lo que está haciendo ahora, que es, trabajando para la ultraderecha más ultraderecha posible, le condenará al fuego eterno. Esto lo pagará muy caro".