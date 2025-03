Mónica Cruz, contundente sobre su participación en 'Supervivientes'

Hace unos días os contábamos en LA RAZÓN una de las noches más impactantes del concurso "Maestros de la Costura Celebrity". El motivo de este programa tan destacado recae en la expulsión de una de las concursantes más queridas, María Esteve. El motivo de esta decisión fue que no consiguió alcanzar el nivel esperado en la prueba final.

De hecho, todo el programa estuvo muy marcado por unos desafíos inesperados y decisiones más que sorprendentes del jurado. Tanto es así que una de las personas más destacadas del día fue Mónica Cruz. Después de abandonar en la primera prueba, al quedarse sin pareja para el reto de confección de chaquetas ‘Perfecto’, supo resarcirse y lideró con éxito a su grupo en un complicado encargo en Oviedo.

Declaraciones sobre 'Maestros de la Costura Celebrity' y 'Supervivientes'

"Estoy aprendiendo mucho, disfrutando de todo el estrés que nos meten y está siendo una experiencia muy buena", explica la actriz y bailarina española sobre su paso por el concurso de TVE. Además, en las declaraciones recogidas en Diez Minutos, añade: "Me encanta diseñar de siempre y estoy aprendiendo a pasos agigantados. Es una profesión que por muchas clases que des no sabes nada". "En el programa nunca sabes lo que te va a tocar. Superándote y haciendo alguna cagada también. No soy de entrar a ganar en un concurso. Quiero aprender, disfrutar de este momento porque ganas en muchas cosas mas", puntualiza acerca del momento que está viviendo en el programa de cocina.

Por otro lado, hay que recordar que ya mostró su superación constante en el programa de Antena 3, 'El desafío'. Y por este motivo, teniendo en cuenta que esta a punto de comenzar una nueva edición de 'Supervivientes', ha sido preguntada por si se presentaría a este reallity show de Mediaset. Mónica Cruz ha sido muy tajante al respecto: "Ni loca, no. Ese aprendizaje no me interesa, me parece muy heavy. Como soy yo con los animales, ver un pececito y tener que comérmelo, no, no".

Nuevo programa esta noche

El taller de 'Maestros de la Costura Celebrity' se prepara para una noche de emociones intensas con la repesca de los eliminados y un homenaje a los 30 años de carrera del diseñador Lorenzo Caprile. Por tanto, a partir de las 22:50 horas, podremos disfrutar en La 1 de una gala más de este concurso de cocina tan espectacular, que llega a su fase más crítica.

Tal y como se ha anunciado, Rossy de Palma será la primera gran invitada de la noche. La actriz, musa de Almodóvar y apasionada de la costura desde niña, se pondrá el delantal para ayudar a los aprendices a reproducir uno de los vestidos diseñados y confeccionados por ella misma. Además, la cantante española Marta Sánchez, que es clienta habitual de Lorenzo Caprile, también participará en una de las pruebas.