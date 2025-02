De Penélope Cruz a Alexia Putellas: Gala Top 100 mujeres Líderes en España

El Teatro Real de Madrid ha acogido este domingo a los más 1000 invitados que se han dado cita en una nueva edición de la Gala Top 100 Mujeres Líderes en España, una iniciativa de «Magas» de «El Español» que ha desempeñado un papel fundamental para visibilizar el talento femenino. Desde su creación por Mercedes Wullich en 2011 con el «objetivo principal de construir una sociedad basada en la igualdad», más de 5.000 mujeres han sido designadas candidatas y elegidas, de las que más de cien han alcanzado la categoría honoraria.

En esta ocasión, la encargada de presentar la gala, que se ha retransmitido en directo a través de la plataforma de ATRESplayer, ha sido la periodista Sandra Golpe, que ha recordado que pese a los logros conseguidos «todavía queda mucho que hacer» hasta llegar a la plena igualdad entre hombres y mujeres. Además, ha destacado el papel de las galardonadas a la hora de influir positivamente en las nuevas generaciones, señalándolas como «un ejemplo luminoso para las jóvenes para que puedan seguir rompiendo techos de cristal». Techos de cristal que todavía se hacen notar en muchos sectores, especialmente en los cargos de administración, donde «un 60% de las empresas no quieren a mujeres en cargos de jefatura».

Gala de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes de España’ 2025 Jesús Hellín Europa Press

Del mismo modo, la empresaria María Eugenia Girón ha recalcado que «según datos del Gobierno, mientras que en actividades como el textil, la sanidad o los servicios sociales sí existe un equilibrio de género, no ocurre lo mismo en los principales sectores económicos, agricultura, ganadería y pesca, la industria o el sector servicios, donde la presencia de la mujer no llega ni al 30 %. Ahí tenemos que seguir creciendo y empujando».

La velada ha estado amenizada por las impecables actuaciones de Ana Guerra, Marina Carmona y Nena Daconte, que se ha estrenado por primera vez en el Teatro Real para interpretar «Libre», su nuevo tema. «Forma parte de mi próximo disco, que saldrá en marzo. Es una canción que habla del amor en las relaciones abiertas, pero lo hace desde un punto de vista femenino. Hata ahora, en la copla sobre todo, hemos escuchado este tema pero desde el punto de vista de los hombres, como si ellos pudieran hacer lo que les dé la gana y la mujer tiene que consentirlo, pero la mujer del siglo XXI ha cambiado, es libre y diferente», ha declarado la artista sobre el escenario.

Gala de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes de España’ 2025 Jesús Hellín Europa Press

Las top 110 de esta edición

Algunas mujeres honorarias –todas las que han sido galardonadas varias veces en ediciones anteriores–, entre las que se encontraban Sonsoles Ónega, Begoña Villacís o Cuca Gamarra, han sido las encargadas de anunciar el ranking de este año, que se elaboró a través de más de 100.000 votos recogidos de manera online, a los que se sumó la deliberación de 54 grandes personalidades del mundo de la ciencia, la tecnología, la empresa, la comunicación o las artes, entre otras disciplinas. Tras este doble proceso, 110 nuevas mujeres forman parte de la prestigiosa lista que reconoce el potencial femenino tanto nacional como internacional.

Gala Magas. Top100 mujeres líderes @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

Este año han destacado nombres como Eloisa del Pino, presidenta del CSIC; Érika Rodríguez, directora de la Fundación Carolina; y la dermatóloga Almudena Nuño en la categoría de Académicas e Investigadoras; Patricia Ayuela, CEO de Línea Directa Aseguradoras; Elena Abarca, vicepresidenta del Grupo HM Hospitales; e Irene Cano, directora de META en España y Portugal, como Altas Ejecutivas, Consejeras y CEO; la escritora María Dueñas, la fotógrafa Isabel Muñoz y la periodista Julia Navarro en Cultura; Mar Pieltain, directora de Lexus en España; Marie Castellvi, directora general de Cortefiel y Pedro del Hierro; e Irene de la Casa Diezma, socia y directora general de Evercom en la categoría de Directivas; Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partner; Marta Ortega, presidenta de Inditex; y Rosa Tous, vicepresidenta de TOUS, como Empresarias; Ana BotellaSerrano, presidenta ejecutiva de la Fundación Integra; Pilar García de la Granja, Presidenta de la Fundación Querer; y Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca, en Función Pública, Institucional e Impacto Social; las periodistas María Rey, Ana Terradillos y Cristina Ónega en Medios de Comunicación; Natalia Chueca Muñoz, alcaldesa de Zaragoza; María José Catalá Verdet, alcaldesa de Valencia; e Inés Rey García, alcaldesa de A Coruña, en la categoría de Políticas; Rosa Espín, fundadora y Co-CEO de AMBAR Partners; Sonia Fernández, socia de Kibo Ventures; y Sol Aguirre Gutiérrez, fundadora de Las claves de Sol, como Startups y Profesionales Independientes; y las actrices Penélope Cruz y Carmen Machi y la futbolista Alexia Putellas en Deporte y Artes Escénicas.

Gala de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes de España’ 2025 Jesús Hellín Europa Press

Gala de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes de España’ 2025 Jesús Hellín Europa Press

Las mujeres con Valencia

La abogada Cruz Sánchez de Lara, editora de la revista «Magas», ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la gala al desvelar «el grito de auxilio» que le hizo llegar una de las 110 mujeres reconocidas. Se trata de la empresaria Hortensia Roig, hija de Juan Roig, que le pidió visibilizar la tragedia que todavía hoy resuena Valencia tras la devastadora DANA del pasado octubre. «Me pediste algo que no era para ti, sino para tu tierra, para tu gente. Un SOS para que no les olvidemos. Me pidió que desde nuestras posiciones de liderazgo, entre todas, nos comprometamos con la reconstrucción de su tierra. (...) Hagamos que Valencia sea de nuevo la ciudad del sol, y no la del barro».