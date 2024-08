Movistar Plus+ se la juega a 'La Resistencia' antes de dar su salto a TVE

El mundo de la televisión nunca deja de sorprender. Tras la sorprendente salida de David Broncano a TVE y el fin de 'La Resistencia', Movistar Plus+ ha decidido tomar una medida estratégica con la cuenta de Instagram del popular programa, que cuenta con más de 3 millones de seguidores. En lugar de dejarla inactiva, la plataforma de streaming ha optado por reutilizarla, convirtiéndola en la cuenta oficial de Movistar Plus+.

La pícara decisión de la plataforma de streaming refleja la importancia de mantener y capitalizar una base de seguidores tan amplia en las redes sociales, especialmente en una era donde la presencia digital es crucial para el éxito de cualquier empresa. En lugar de perder la oportunidad de mantener contacto con los millones de seguidores que acumuló 'La Resistencia' durante sus años de emisión, la plataforma ha visto una oportunidad de oro para redirigir a esa audiencia hacia sus nuevos proyectos.

Para hacer más suave esta transición y evitar una posible pérdida de seguidores, Movistar Plus+ ha lanzado un vídeo en Instagram con algunas de sus caras más reconocidas, como Javier Coronas, Adriana Torrebejano, Carlos Areces, Raúl Cimas y Javier Cansado. En este Reel, los humoristas bromean sobre la salida de Broncano y la situación de la cuenta, buscando mantener el tono humorístico y cercano que caracterizaba a 'La Resistencia'. "Muchachada, creo que David ha dejado algunas cosas en herencia", comenta con ironía Javier Coronas, iniciando la broma sobre la "herencia" que dejó Broncano, que incluye, entre otras cosas, una mejor plaza de parking. Raúl Cimas añade, en su estilo inconfundible, que "esto de las redes es como darle de comer a las palomas", sugiriendo que, aunque el programa ya no está al aire, la cuenta sigue siendo un "valioso recurso que no debe desperdiciarse".

Sin duda alguna, Movistar Plus+ ha aprovechado esta situación para dejar claro que, aunque 'La Resistencia' ya no esté en emisión, la cuenta de Instagram seguirá activa, ahora enfocada en hablar de cine, series, documentales y deportes, reflejando el contenido diverso que ofrece la plataforma. Esta estrategia de reutilización de cuentas en redes sociales no es nueva; ya Mediaset había hecho algo similar hace unos años cuando transformó la página de Facebook del programa 'Sálvame' en 'Salseos'.