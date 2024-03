Makoke no termina de entender a Laura Matamoros en Supervivientes: “¿El trato que tenemos es cordial o incordial?”

La relación entre Laura Matamoros y Makoke parecía ser cordial. Aunque tuvieron un pasado algo difícil, en los últimos tiempos habían llegado a intercambiar palabras sin que se desatara la polémica. Eso parece haberse quedado en el pasado tras el paso de la hija de Kiko Matamoros por “Supervivientes 2024”. Este concurso ha dado mucho de que hablar, ya sea por polémicas que se han despertado con gente de fuera o por el delicado estado de salud de algunos de los participantes, como es el caso de Carmen Borrego que ha llegado a activar el protocolo de abandono.

La presencia de Laura Matamoros como una de los dos participantes que se incorporaron a las aventuras en la isla ha despertado la polémica desde el inicio. En un primer momento parecía que su enemistad con Lorena Morlote, concursante de esta edición y amiga íntima de Makoke, iba a generar un gran conflicto. No más lejos de la realidad, pues ambas participantes no solo se hicieron amigas, sino que también posibles socias.

Laura Matamoros encuentra en Lorena Morlote una inesperada aliada para cargar contra Makoke Europa Press

En la última emisión Laura Matamoros ha aclarado la relación que tiene con la que es madre de su hermana: “Ya he decidido no tener un punto ni cordial ni no cordial, con quien tengo que tener es con Lorena, a quien tengo que defender a muerte es a mi padre, a mi hermana”, algo que Makoke no ha terminado de entender.

Este lunes ha aparecido en el programa de “Así es la vida” para responder a la concursante: “No me queda claro ¿El trato que tenemos ahora es cordial o incordial? Después de verlo dos veces no me he enterado”, se mantenía la televisiva.

Aunque tensa, su relación mostraba cierto saber estar, algo que parece que se ha desmoronado tras ingresar en el reality: “¿Qué te he hecho yo para que no sea cordial? No entiendo nada”, se preguntaba Makoke.

Lo que sí tiene más claro es que ha cortado vínculos con la que creía que era su amiga y peluquera durante muchos años. La actitud de Lorena en Supervivientes ha sido “muy cobarde” por no mantenerse al margen y no decidir otra estrategia para el concurso. “Puede decir, a Makoke vamos a dejarla aparte. No ha tenido narices de hacerlo y ya está”, relata molesta. No queda en el simple malestar la cosa, y es que la televisiva habría cortado su relación con Lorena para siempre y, por primera vez en años, tiene cita con otra peluquera.