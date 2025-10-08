Las primeras imágenes de John Lithgow como Dumbledore desatan las teorías de los fans de 'Harry Potter'

Queda mucho tiempo hasta 2027, la fecha marcada para volver al universo mágico de 'Harry Potter' de la mano de HBO Max, que ya ha empezado a grabar las dos primeras temporadas de la serie basada en los libros escritos por J.K. Rowling. Sin embargo, la espera se está haciendo más amena con la filtración de las primeras imágenes del protagonista o del profesor Rubeus Hagrid.

El último actor en aparecer caracterizado como su personaje ha sido John Lithgow, que encarnará al mago más poderoso de toda la saga y director de Hogwarts, Albus Dumbledore. Las redes sociales han sido el contenedor en el que han comenzado a aparecer las instantáneas del intérprete en pleno rodaje.

El Dumbledore de Lithgow camina por una playa ataviado con una túnica oscura, dos anillos en su mano derecha y uno en la izquierda y unas gafas, pero lo que realmente llama la atención es su larga barba blanca que le llega hasta la cintura, una reproducción fiel a la de los libros.

La escena en la playa no ha pasado desapercibida entre los fans más acérrimos a la saga de los magos más famosos, que han recordado que en el primer libro en el que estará basada la primera temporada, el creador de la Orden del Fénix no pisa tal escenario, algo que sí ocurre en 'Harry Potter y el cáliz de fuego', la cuarta novela.

Por ello, muchos advierten que las fotografías se corresponden con las grabaciones de las siguientes temporadas, de tal manera que el paso del tiempo no se note en pantalla cuando salgan a la luz en los años venideros. Cabe recordar que la plataforma dedicará una temporada a cada uno de los siete capítulos de la saga literaria.

Nuevos rostros

La nueva ficción de 'Harry Potter' ya está en producción y el pasado mes de julio comenzó el rodaje en Reino Unido, después de haber llevado a cabo un extenso casting con más de 30.000 niños en el que Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout se hicieron con el papel de Harry, Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente. La showrunner Francesca Gardiner elogió el talento del trío principal, destacando su "magia en pantalla".

Asimismo, John Lithgow será el nuevo Albus Dumbledore, mientras que otros personajes icónicos tendrán nuevos rostros, como Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape), Nick Frost (Hagrid), Luke Thallon (Quirrell) y Paul Whitehouse (Filch). Además, se han sumado Katherine Parkinson como Molly Weasley, Johnny Flynn y Lox Pratt como los Malfoy, Bel Powley y Daniel Rigby como los Dursley.

Por otro lado, recientemente se desveló el nombre de los intérpretes que se pondrán en la piel de los hermanos Weasley: Tristan Harland será Fred, Gabriel Harland dará vida a George, Ruari Spooner se enfrentará al papel de Percy y Gracie Cochrane interpretará a Ginny Weasley.

A este elenco aún falta por sumar una cara nueva y no es otra que la del principal villano, Lord Voldemort, y que en las últimas semanas ha despertado varios rumores sobre la posibilidad que a interpretarlo sea una mujer. Esta es la gran baza que se guarda HBO Max sobre la manga ya que mantendrá su identidad en secreto para sorprender al mundo entero.