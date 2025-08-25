La nueva temporada de 'La Voz' calienta motores con un tráiler a lo 'Misión Imposible'

Tras varios días anunciando el regreso de 'La Voz' y con el singular toque de espectacularidad que caracteriza a las promociones de Antena 3, el grupo de comunicación ha compartido un impactante tráiler, al estilo 'Misión Imposible', para arrancar la nueva temporada, que se estrenará muy pronto.

Con Eva González a los mandos una vez más, el vídeo muestra a los coaches, enfrentándose a sus misiones más divertidas, cuando la presentadora sevillana les convoca de vuelta a sus puestos en plató. Mika, el gran fichaje de la temporada, protagoniza la más sorprendente de todas: en medio del Himalaya, mientras se adentra en la ventisca, oculto tras sus gafas y el abrigo de expedición.

En un concierto multitudinario, Pablo López sorprende al público al interrumpir su actuación y abandonar el escenario tras recibir una llamada. Es el primero en llegar y esperar al resto de sus compañeros que se encuentran en distintas partes del mundo.

En el caso de Malú, la cantante recibe la llamada en pleno vuelo y cambia el rumbo de su jet privado sin dudarlo un segundo, mientras que Sebastián Yatra, desde una gala de premios internacional, pronuncia una enigmática despedida antes de marcharse.

Los cuatro artistas ocuparán los icónicos sillones rojos para luchar por competir por formar los equipos con las mejores voces anónimas del país. Asimismo, será la primera vez que Mika ejerza como coach en la versión de adultos, tras su reciente paso por 'La Voz Kids' como Asesor.

El programa apuesta por la experiencia y es que, el grupo ya conoce el formato: todos ellos han podido ver cómo se vive desde dentro en años anteriores, lo que demuestra la grandeza del formato.

Toda la campaña se ha desarrollado de manera interna: desde el concepto al rodaje en plató y estudio de croma, con la realización a cargo del equipo de promociones de Atresmedia, que cada año busca plantear enfoques originales capaces de transmitir la emoción del programa en cada nueva temporada. La postproducción, pieza clave en esta ocasión, ha sido responsabilidad de la empresa Miopia, al frente de grandes producciones como 'La sociedad de la nieve'.