“Oír, ver y callar”, la dura reprimenda que se ha llevado Miguel Lago en “Y Ahora Sonsoles”

Miguel Lago no ha salido bien parado en su última aparición en el programa “Y Ahora Sonsoles”. El humorista, natural de Vigo, se ha entrometido en mitad de una discusión familiar, siendo reprendido por uno de los protagonista, provocando que la maestra de ceremonias del programa, Sonsoles Ónega, tuviera que intervenir y defender a su contertulio.

Familia rota

Paquita Borrero y Javier, son una madre y hoy que esta tarde han decidido explotar en directo. Ella no ha dudado en acusar a su propio hijo de “ladrón” y de haberla mandando a una residencia tras “quitarle todo y despojarla de su casa”. Mientras tanto su hijo comentaba que solo ha heredado de su madre “sus pufos económicos” y le recordó que “lo abandonó cuando eran pequeño”. Con todo este batiburrillo, Miguel Lago decidió expresar su opinión sobre este problema familiar, algo que no le sentó muy bien a Javier.

Sonsoles, obligada a actuar

El contertulio de “Y Ahora Sonsoles” comentó que el odio existente en entre ellos “era una pasada”, levantando el resquemor de uno del protagonista de la historia que no tardó en responder a Lago: No lo sabes tú bien, compañero. Pero para hablar hay que conocer, que es muy fácil lo que haces tú. Es la segunda que mete. O sea que se calle” expresó con enfado Javier mientras que el humorista trato de quitarle hierro al asunto tratando de tranquilizarlo, hecho que no ocurrió.

“No, no vamos a tener una tarde tranquila porque tú lo que tienes que hacer es oír, ver y callar”, así de contundente atacó Javier al propio Lago, que tuvo de inmediato el apoyo de Sonsoles Ónega, que defendió a capa y espada a su compañero.

“No te confundas. Eso sí que no. Miguel Lago está aquí para hablar precisamente, no para callar. No te pongas borde porque no tiene ningún sentido”, concluyó la presentadora, que fue agradecida por Miguel Lago, que expuso al final que “no le importa dar un paso atrás y estar en silencio para que este señor vocifere, porque lo que ha demostrado este señor es que tiene un dolor y un odio y una violencia en la manera de hablar”, recalcando el buen papel de Sonsoles Ónega para conseguir calmar la situación.