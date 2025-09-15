Pablo Motos somete a Arón Piper al test de la fiesta: "Salgo una vez por semana, me he calmado bastante"

El actor hispano alemán Arón Piper, conocido por su papel de Ander en la serie de Netflix, 'Élite', estrena faceta como cantante y este lunes se ha pasado por el plató de 'El Hormiguero' para presentar su primer disco de estudio titulado igual que su nombre, 'Arón Piper', en una noche que ha sido "pura alegría".

El artista ha asegurado que su nuevo proyecto, publicado el 1 de agosto de 2025, supone "un cambio de género". Para ello ha trabajado "la creación de la canción desde el principio", ayudándose de músicos para componer las canciones. Es un disco "más trabajado y más luminoso".

El intérprete también se ha sometido a un test sobre salir de fiesta que le ha propuesto el presentador, al que ha desvelado que actualmente solo sale una vez por semana porque se ha calmado bastante. Así, entre celebrar una fiesta en la discoteca o en casa de amigos ha elegido la última, prefiere salir por la noche, es más de copas, y bebe vodka y agua con gas.

Las preguntas también incluían si prefiere "bailar a muerte" o apoyarse "en la barra", ir a un "garito oscuro o con luz" y si prefiere un pool party o una discoteca sin ventanas. El actor no se ha escondido y ha respondido que es más de bailar, de discotecas y de la oscuridad.

Las hormigas también se han unido al test y, entre bromas, le han puesto en el aprieto de escoger entre asistir al cumpleaños de Lamine Yamal o ir a la boda de Tamara Falcó, decantándose por la celebración del futbolista.

Redada en Ibiza

El discurso de la fiesta ha sido el hilo conductor de la entrevista y una de las anécdotas que han salido a colación ha sido la fiesta en Ibiza que Piper organizó el pasado mes de agosto y que terminó con una redada de la Guardia Civil a famosos como Ester Expósito o Leonardo DiCaprio.

El cantante nacido en Berlín ha comentado que es "el segundo año" que organizan el evento y que el actor estadounidense también estuvo presente "el año pasado y es porque tenemos gente en común y él no desaprovecha la oportunidad para ir a una buena fiesta".

"En esas fechas en Ibiza está todo quisqui, hacemos una lista enorme e invitamos a todo el mundo. Se estaba colapsando la carretera, vino la policía y le tocó a él. La fiesta era totalmente legal, está con una marca hecha. Fue larguita porque había muchos coches", ha aclarado.

Futuros estrenos

Entre los próximos proyectos del artista se encuentran el estreno de 'La Tregua' el 10 de octubre y otro largometraje en el que ha coincidido con Johnny Depp. El intérprete de Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe' le ha sorprendido por su "profesionalidad" y ha desvelado cómo fue trabajar con él durante el rodaje.

"Va con su guitarra al set", ha comenzado relatando. Una de las escenas que comparten es una réplica, que consiste en que el compañero, que está fuera de plano, se quede delante del actor que tiene que realizar un diálogo. "Fueron cuatro días de rodaje para rodar una secuencia, era lluvia todo el rato, se quedaba ahí el tío", ha apuntado.