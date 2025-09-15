Arón Piper debuta en la música y estrena primer disco de estudio en 'El Hormiguero'

Arón Piper regresa esta noche al plató de las hormigas más famosas de la televisión. 'El Hormiguero' inicia una tercera semana muy intensa con la visita de cinco grandes artistas del mundo de la interpretación y de la música que otorgaran color y dinamismo al plató de las hormigas más famosas de la tele. Hoy lunes es turno del cantante y actor hispano-alemán, que viene a presentar al programa de Antena 3 su primer disco de estudio titulado igual que su nombre, Arón Piper, y con el que busca romper la escena pop de nuestro país. Nacido en Berlín en el año 1997, saltó a la fama en 2018 gracias a 'Élite' de Netflix aunque en 2015 fue nominado al Goya por mejor canción original de la película '15 años y un día' de Gracia Querejeta.

Tras el éxito de 'Élite', el actor consolidó su carrera con nuevos proyectos en la misma plataforma. En 2020 protagonizó 'El desorden que dejas', dirigida por Carlos Montero y basada en la novela homónima, compartiendo reparto con Inma Cuesta y Bárbara Lennie en el papel de Iago Nogueira. Un año después participó en la película 'Érase una vez en Euskadi', y en 2022 estrenó 'Código emperador', junto a Luis Tosar. En 2023 dio vida a Alejo en 'Fatum' y protagonizó la producción chilena 'Carmela y Sayen', estrenada en Amazon Prime Video. Ese mismo año encabezó 'El silencio' como Sergio Ciscar. En la música debutó en 2020 con el tema 'Sigo', colaboró en 'Prendiendo fuego' y en 2021 lanzó su EP 'Nieve'. Hoy, ante los millones de espectadores que sintonizan 'El Hormiguero' cada noche, desvelará detalles de su primer gran álbum de estudio, 'Arón Piper'.

Los invitados el resto de la semana en 'El Hormiguero'

Mañana martes, dos colosos de la actuación nacional como son Imanol Arias y María Barranco, los protagonistas de la comedia teatral 'Mejor no decirlo', que se estrena en el Teatro Bellas Artes el 3 de octubre. El miércoles vuelven los ritmos latinos al plató de 'El Hormiguero' con una nueva visita del artista colombiano Camilo, quien esta de gira por Europa y canta en nuestro país durante el mes de septiembre en Valencia, Almería y Alcalá de Henares. Por último, turno para una de las grandes voces de nuestra música, Luz Casal. La gallega sigue al pie del cañón y presenta el segundo sencillo de su nuevo albúm, '¿Qué has hecho conmigo?'.