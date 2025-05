'Pasapalabra' está de enhorabuena: se cumplen 5 años de su regreso a Antena 3

Uno de los contenidos de mayor éxito de Atresmedia está de celebración. Este martes 13 de mayo de 2025 se cumplen 5 años del regreso de 'Pasapalabra' a Antena 3. El programa, que ahora está viviendo un momento de máxima expectación gracias a un duelo histórico entre Rosa y Manu, apostó por un nuevo plató y un mayor dinamismo.

Además, incorporó en sus filas a una cara visible en la cadena y que ha dado un nuevo estilo al contenido: Roberto Leal, su presentador. La manera en la que aborda cada emisión ha hecho las delicias de los espectadores. Destaca por su cercanía, agilidad y naturalidad, que son algunas de las claves del buen resultado del programa.

Declaraciones de Roberto Leal

Con motivo de este hito, Atresmedia ha querido conversar con él para valorar toda su trayectoria profesional en 'Pasapalabra' desde el inicio allá por el 13 de mayo de 2020. "No puedo hacer un balance que no sea felicidad total. Estoy súper contento y me siento muy afortunado por estar en un programa como este", explica el presentador.

Además, añade: "Ha pasado el tiempo rapidísimo. Uno cuando va cumpliendo años se va dando cuenta de que todavía pasa más rápido de lo que se pueda compartir. Han sido 5 años increíbles. De muchísimas emociones, de mucho talento, de concursantes maravillosos que van a quedar para siempre en el recuerdo de la gente".

"Empezamos de noche, en un prime time... luego el plató vacío, mascarillas, muñecos de cartón... y al final, bueno. 'Pasapalabra' es un programa familiar y queincluso una pandemia o un confinamiento, no es que no haya podido con él sino que fue el inicio de esta vuelta", puntualiza Roberto Leal.

Igualmente, sobre su papel en el programa, concluye: "Ahora, me siento muy cómodo. Es verdad que cuando empecé, al igual que ahora, siempre con muchísimo respeto y con el guion bien trabajado. Al principio, tenía que hacerme un poco con la mecánica y me parecía todo un mundo. Me han ayudado mucho mis compañeros y la evolución ha sido muy grande. Hasta disfrutarlo y estar como en mi casa. Es un programa en el que se aprende cada día y es una suerte para cualquier presentador".

Audiencias excepcionales

Por otro lado, y en cuanto a las audiencias, 'Pasapalabra' ha liderado consistentemente su franja horaria, superando la barrera de los dos millones de espectadores y convirtiéndose en tendencia diaria en redes sociales. De hecho, según los datos de abril, el concurso es el tercer programa más visto (19,1% de cuota de pantalla y 1.710.000 de espectadores de media).

Unas cifras que le han convertido en el nuevo líder absoluto y con una ventaja de +10,6 puntos sobre su principal competidor, la mayor distancia desde julio de 2023. Igualmente, Atresmedia informa de que el programa ha anotado su mejor cuota de la temporada y en más de un año, desde febrero de 2024. Por último, recalcar que más de 3,3 millones de espectadores únicos siguen el que también es el concurso más visto de la TV.