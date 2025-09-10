Pablo Motos revela el secreto que copió de Carlos Alcaraz para ser mejor presentador: “Haz Magia”

Carlos Alcaraz recuperó la noche del domingo el número 1 del tenis mundial tras certificar un US Open de matrícula, cediendo un solo set en todo el torneo estadounidense y cosechando su sexto grandes en su palmarés. Con un servicio soberbio y triturando a Jannik Sinner con un golpeo agresivo desde el fondo de la pista, el murciano se consagró de nuevo anoche en Nueva York y demostró que puede conseguir grandes títulos pudiendo además disfrutar de su tiempo libre como a él le plazca. El tenista tiene un truco cuando las cosas no van como él quiere durante los partidos y esta técnica ha sido copiada por Pablo Motos. El maestro de ceremonias de 'El Hormiguero' espetó en el podcast número 1 de Emprendimiento y Crecimiento, 'Tengo un Plan' que cuando escuchó este consejo de Alcaraz, se lo guardó en su interior y realiza este ritual antes de salir todas las noches de lunes a jueves en el programa de televisión más visto de nuestro país.

"Carlitos, haz Magia"

Pablo Motos sorprendió al reconocer que se inspira en un consejo de Carlos Alcaraz cada vez que se enfrenta a un programa en directo. “Yo le copiaba una cosa a Carlos Alcaraz que le pregunté en el programa: cuando todo va mal en el partido, ¿qué te dices? ‘Carlitos, haz magia’. Se dice a sí mismo ‘Carlitos, haz magia’”, recordó el presentador. A partir de ahí, adoptó su propia rutina antes de salir a plató: “Siempre estoy con tres palabras, que son disfruta. No vale decirlas, vale sentirlas. Disfruta y entonces me doy cuenta de que soy un privilegiado y que voy a aparecer en un programa de televisión”. Motos explicó que ese mantra le impulsa a entregarse por completo en cada entrevista: “Pásatelo bien, conéctate al invitado, da igual que te caiga bien, que te caiga mal, que venga bien el invitado, conéctate, que haya wifi. Y cuando tengas eso, haz magia”. Incluso reveló su forma de arriesgar en directo: “Cuando ya vaya bien la entrevista, arriésgate. Haz algo inesperado. Haz algo donde tú, sin que nadie te lo diga, te metes en un lío. Y sal. Y entonces los programas de repente tienen chispa… o a veces me doy una hostia que da gusto verla”, espetó el presentador valenciano.

Hoy miércoles, las sillas se multiplican y se giran en 'El Hormiguero' con la presencia de los coaches de 'La Voz'. Pablo López y Malú repiten en el certamen musical de Antena 3 que da la bienvenida en el rol de coach a Mika y recupera de 'La Voz Kids' a Sebastián Yatra. Por último, el jueves el plató de Atresmedia tendrá como invitada especial a Yurena, quien realizará una nueva gira gracias a la gran repercusión que ha obtenido de nuevo gracias a la serie que Nacho Vigalondo ha confeccionado junto a Los Javis en Netflix sobre la mitología del tamarismo.